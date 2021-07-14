HDP'li Günay'dan skandal sözler! 'Muhatap sayın Öcalan'dır'

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HDP Sözcüsü Ebru Günay, partisinin Cizre İlçe Kongresi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan HDP'li Günay, Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalıştı. Terör sevici Günay, "Amed'de, Cizre'de, Şırnak'ta, Nusaybin'de utanmadan Kürtlerle kardeş olduğunu, Kürtlerle bir sorunu olmadığını söylüyor. Evet, sizin Kürtlerle sorununuz var. Sizin Kürtlere verecek hesabınız var. Kürtlerin sizden soracak hesabı var." dedi.

'Muhatap sayın Öcalan'dır'

Bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan hakkında 'sayın' ifadesini kullanan terör sevici Günay, şu skandal çağrıda bulundu:

"Madem çözüm sürecini sen bozmadın, elini tutan mı var? Çözümün esas aktörü ve muhatabını neden insanlık dışı bir tecrite maruz bırakıyorsun. Buradan HDP olarak sesleniyoruz. Çözümü istiyorsanız muhatap sayın Öcalan'dır. Buyrun, görüşün."