HDP'li Gülistan Koçyiğit gizli ittifakı itiraf etti

HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, partisinin büyükşehirlerde neden aday çıkarmadığını anlattı. "Oyunu bozduk, AK Parti-MHP blokunun karşısındaki adayları destekleyeceğiz." diyen Koçyiğit bu sözlerle CHP, İYİ Parti ve SP ile yaptıkları gizli ittifakı da itiraf etti.

HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, Elazığ’da konuştu.

Koçyiğit şunları söyledi:

"İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da birçok yerde aday çıkarmayarak aslında şunu göstermiş olduk değerli arkadaşlar, biz Türkiye'de demokrasi seçeneğini, özgürlük seçeneğini tercih ettik ve AKP-MHP bloğunun karşısındaki adayı destekleyeceğiz, asıl tokatı İstanbul'da, İzmir'de, Eskişehir'de onlara atacağız. Yetmez Adana'da, Mersin'de yiyecekler silleyi ve görecekler Halkların Demokratik Partisi ve Halkların Demokratik Partisi'ne gönül veren milyonların gücünü görecekler."