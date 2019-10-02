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HDP'li Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten skandal sözler! 'Dağa çıkmaktan başka seçeneğimiz yok'

HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in, Diyarbakır'da yaptığı skandal konuşmanın kamera kaydı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 10:04

HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, 17 Eylül'de, Yenişehir ilçesindeki Lise Caddesi'nde, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın İçişleri Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden alınmasına tepki için düzenlenen eyleme katıldı.

HDP'li Koçyiğit'in burada yaptığı konuşmasında yer alan 'terör propagandası' ve 'tehdit' içeren sözlerinin bulunduğu konuşmasının görüntüsü, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

"Dağ dışındaki bütün seçenekleri kapatıyorlar"

DHA'nın ulaştığı o görüntülerde HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit, şunları söylüyor:

"Şunu bilsin AKP bizi, Kürtleri, Kürt halkını sadece ve sadece tek bir seçeneğe mahkum etmek istiyor. Şunu söylüyor bize aslında, 'Sizi demokratik siyaset temelinde yaşatmayacağız.' Peki o zaman soruyoruz, geriye ne kalıyor? Aslında AKP, bugün Kürt halkını silah dışındaki bütün seçenekleri kapatıyor. Dağ dışındaki bütün seçenekleri kapatıyor."

Koçyiğit'in konuşması, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nda incelenecek.

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 10:04
  1. Diyarbakır
  2. HDP Muş Milletvekili Gülistan Koçyiğit

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  • aaaa12 dk önce
    artık kürtleri kandıramazsınız kürtler uyandı çocuğunu kardeşini gönnder zevkiniz eğlenceniz ve ermeniler için ölecek kürt yok
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 24 dk önce
    Bir Seçeneğiniz Daha Var. Hapse Girmek. O da, Olacak. Hiç Şüphesiz ki Şerefsizler.
  • tuğrultuğrul37 dk önce
    Yalancı sahtekarlar. Sen bi kere Kürt değilsin. Kurban olmuşsun kürt kardeşlerimize. Utanmazlar, reziller siz kriptosunuz. Kripto olmazsanız kürt kardeşlerimizin kanı üzerinden siyaset yapmazsınız. Bu ülkeye kim kastetmeye kalkarsa "Gebertme Sürecinin" içerisinde kendini bulacaktır. Akilli olun
  • YusufYusuf38 dk önce
    Senin dagdaki teroistten tek farkin kilik kiyafetinin duzgun olmasi. Birde fazla yediginiz icin obez olmaniz. Hangi cehenneme giderseniz gidin ama bari toplu halde durunki icabiniza bakmak kolay olsun.
  • emekli çavuşemekli çavuş39 dk önce
    DAĞDANİNENLERİ....TESLİM OLANLARI KONUŞ VEKİLLLLL...DAĞA KACIRILAN ERGEN KIZLAR..ÇOCUK YAŞTA GENÇLER....MURAT KARAYILANIN...TECAVUZUNDEN GEÇIYORMUŞ.....UTANMADAN....ÜSTÜ KAPALI......DAVETİYE ÇIKARIYORSUN.........KARAYILANINHAREMİNDE...KIZMI KALMADI..........
  • engineerengineer39 dk önce
    çıkın çıkın, post pahalı, postu deldirmek isteyen çıksın, nereye çıkarsanız çıkın gebereceğiniz yerdesiniz, hergün leşlerinizi duyuruyor içişleri bakanlığımızın,leşinizi seren, askerimizin,güvenlik güçlerimizin elleri yeşersin.
  • Murat gözükaraMurat gözükara42 dk önce
    YALANÇI.... O ZAMAN NİYE DURUYON.. ÇOCUKLARINDA AL DAĞA ÇIK....evlat acısını sana bir yaşatalım... ALLAH BU DÜNYADA SANA EVLAT ACISINI İNŞALLAH YAŞATIR... SOYSUZ...
  • dürüstdürüst43 dk önce
    Bu olayı kabullenmek,haklı görmek veya bahane üretmek ne kadar yanlış ise olayı görmezden gelmek te o kadar suçtur.Besleyip büyütenlere sormak gerekmez mi.??????
  • Tata TongaTata Tonga44 dk önce
    kapatma davası açmak için ne bekleniyor?

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