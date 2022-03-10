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Siyaset HDP’li Gergerlioğlu’nun dünyadan haberi yok! "Başka ülkelerde olmayan artışlar biz de oluyor"
Siyaset

HDP’li Gergerlioğlu’nun dünyadan haberi yok! "Başka ülkelerde olmayan artışlar biz de oluyor"

Rusya Ukrayna savaşı ve petrol fiyatlarındaki değişmeler nedeniyle dünya çapında yaşanan olumsuzluklar Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da da eflasyona neden olurken, PKK’lı teröristlere üzüldüğünü itiraf eden yalan makinası HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, küresel enflasyonun yaşandığı bu ortamda ülke yönetimini eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 12:36:00 -
HDP’li Gergerlioğlu’nun dünyadan haberi yok! "Başka ülkelerde olmayan artışlar biz de oluyor"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Yanlış ekonomik politikalarla dolar yükselince başka ülkelerde olmayan artışlar bizde oluyor." dedi.

Avrupa ülkeleri vatandaşları artan enflasyon ve fiyatlar nedeniyle protestolarda bulunurken HDP’li Gergerlioğlu’nun bu söylemi sosyal medyada dalga konusu oldu.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamları anımsatan Gergerlioğlu, "Benzin 21 liraya, mazot 23 liraya dayanmış. Dün gece gelecek zammı son anda durdurdular çünkü insanlar burnundan soluyor." dedi.

Sanki fiyatlar sadece Türkiye'de yükseliyor

Brent petrol fiyatlarının da arttığını hatırlatan Gergerlioğlu, "Brent petrol fiyatı düştüğü zaman benzin, mazot fiyatını düşürdü mü iktidar? Hayır düşürmüyor. Yanlış ekonomik politikalarla dolar yükselince başka ülkelerde olmayan artışlar bizde oluyor. Romanya'da, Bulgaristan'daki rakamlara bakıyoruz oralarda olmayan artışlar bizde oluyor." diye konuştu.

Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde sorunlar yaşandığını da ileri sürerek bunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PKK’lı teröristlere üzüldüğünü itiraf etmişti

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yeni Akit'in, "Senin dininde asker, polis mi vurmak var?" sorusuna, PKK'lı teröristlerin ölümüne üzüldüğünü ima ederek cevap verdi.

Söylediği yalan elinde patlamıştı

Gergerlioğlu’nun Çorum Cezaevi'nde erkek memurların kadın hükümlülerin üstünü aradığı iddiasını yalanlayan Adalet Bakanlığı, "Odalara sadece fazla eşya taşınması amacıyla kadın infaz koruma memurları nezaretinde erkek infaz koruma memurları girmiştir." açıklamasında bulundu.

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Yorumlar

GokTurk

Her bir b….n haberi var.Sadece itligini yapip kinini kusuyor guzelim vatana,zalimler icin yasasin cehennem
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Midyatlı

evet başka ülkelerde olmayan bizde var tıpkı sizin gibi Devletten beslenip Devleti düşman gören Devlet ten beslenip Devleti bölmeye çalışa Devlet ten beslenip her türlü Pisliği yapan bir bizde var?
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