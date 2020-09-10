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Aktüel HDP'li Gergerlioğlu: "Üç gazetecinin tahliyesine sevindik"
Aktüel

HDP'li Gergerlioğlu: "Üç gazetecinin tahliyesine sevindik"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:02:31 -
HDP'li Gergerlioğlu: "Üç gazetecinin tahliyesine sevindik"

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, MİT mensuplarının ifşa edilmesi davasında tutuklu yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel ve Hülya Kılınç tahliye edilmesine sevindiklerini söyledi.

Gergerlioğlu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, başından beri Pehlivan, Ağırel ve Kılınç'ın tutuklanmasına karşı çıktıklarını ifade etti. Pehlivan, Ağırel ve Kılınç'ın, tahliyelerine sevindiklerini kaydeden Gergerlioğlu, "Bütün bu suçlamaların, iktidarın keyfi uygulamaları olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu gerçekler de apaçık ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Ayrım yapmadan, kim olursa olsun herkesin özgürlüklerini elde etmesi ve hakkını savunması gerektiğini kaydeden Gergerlioğu, Türkiye'de 100'e yakın tutuklu gazeteci olduğunu ileri sürdü.

Ahmet Altan'ın 4 yıldır cezaevinde tutulduğunu aktaran Gergerlioğlu, "Olacak bir iş değil. Bu hali, kesinlikle kabul etmiyoruz. Ayrımsız bir şekilde, gazetecilerin fikirlerini söylediği için cezaevinde olmasına, toplumun her kesiminin karşı çıkması gerekir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de açıklanan işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren Gergerlioğlu, genç işsizliğin çok daha fazla olduğunu savundu. Gergerlioğlu, iktidarın, ekonomik sıkıntıları örtbas etmeye çalıştığını ileri sürdü.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Ragnar Spano'nun, İstanbul Üniversitesi Senatosundan fahri doktora unvanı aldığını anımsatan Gergerlioğlu, Spano'yu istifaya çağırdı. Türkiye'nin AİHM'in ceza verdiği ülkeler arasında yer aldığını belirten Gergerlioğlu, "Siz, ceza verdiğiniz bir ülkenin, iktidar tarafından rektörü atanmış bir üniversitesinden ödül almaya, koşturup Türkiye'ye geliyorsunuz. Yetmedi, kalkıp Mardin'e gidiyorsunuz. Mardinli AİHM Temsilcisi ile beraber Mardin'de AK Partili yetkilileri ziyaret ediyorsunuz. Bunlar hep ihsas-ı reydir." diye konuştu.


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