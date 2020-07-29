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Aktüel

HDP'li Gergerlioğlu: "Camiler, hutbelerde insanlara lanet okuma yeri değildir"

Yeniakit Publisher
2020-07-29 11:53:34 -
HDP'li Gergerlioğlu: "Camiler, hutbelerde insanlara lanet okuma yeri değildir"

TBMM (AA) - HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Camiler, hutbelerde insanlara lanet okuma yeri değildir." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uygur Türklerinin yaşadığı sorunlara değinerek, Türkiye'nin Çin politikasının "çıkarcı, ticaret ve para odaklı olduğunu" savundu.

Sosyal medya düzenlemesinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını anımsatan Gergerlioğlu, "Bundan sonrası artık Türkiye'de zaten kötü olan ifade özgürlüğünün daha da kötüleşmesi anlamına gelecek. Belki sosyal medya şirketleri Türkiye'den çekilecek." diye konuştu.

Geçen hafta Ayasofya'nın yeniden ibadete açıldığına dikkati çeken Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diyanet İşleri Başkanı hutbeye kılıçla çıktı ve tüm dünyaya mesaj verdi. 21. yüzyılda, Ortaçağ veya ilkçağlardaki 'kılıç hakkı' tabirini kullanarak, 'Ayasofya'yı ele geçirip burada ibadet hakkının Müslümanlarda olduğunu' söylemek doğru bir tavır değil. 21. yüzyıldayız. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Kopenhag Kriterleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini kabul etmiş bir ülkeyiz. Bunlar, Anayasa'mıza da derç edilmiş. Ortaçağ'a ait kavramlar olan 'kılıç hakkı' gibi kavramları din istismarı yaparak bir cami açılışında kullanmak kesinlikle kabul edilebilecek bir hadise değil. Bu aslında dine de verilebilecek en büyük zarardır. İnsanları dinden soğutan, uzaklaştıran en kötü eylemdir. Diyanet İşleri Başkanını ve iktidarı bu yaptığı eylemden dolayı kınıyoruz. Camiler, hutbelerde insanlara lanet okuma yeri değildir. Fatih'in vakfiyesindeki vasiyetinin yanlış bir şekilde yansıtılma yeri değildir. Fatih, vasiyetinde buradaki hizmetlerin bitirilmesiyle ilgili bir şey söylemiştir, yoksa oranın konumunun değiştirilmesiyle ilgili bir şey söylememiştir."

Gergerlioğlu, cezaevlerinde yaşanan bazı sorunları anlattı.




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