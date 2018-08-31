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HDP’li eski vekilden partisine tepki

HDP eski Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, HDP Eş Genel Başkanları ile HDP genel merkez sosyal medya hesaplarında takip listelerinden çıkartılmasına tepki gösterdi.

31 Ağustos 2018 Cuma 12:39
HDP’li eski vekilden partisine tepki

OSMAN YİĞİT / ANKARA  

HDP eski Batman Milletvekili Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dersim Valiliğinin orman yangınını söndürmeye giden değerli milletvekillerimizi neden engellediğini anladım da parti Eş Genel Başkanlarımızın ve HDP genel merkezimizin beni neden takipten düştüklerini bir türlü anlayamadım. Yaşasın uhuvvet, yaşasın muhabbet” sözleri ile tepkisini dile getirdi. İki dönem TBMM’ye giren Aslan, son dönemde aday adaylığı başvurusunda bulunmuş ancak aday gösterilmemişti.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 12:39
  1. HDP eski Batman Milletvekili Aslan
  2. Tunceli
  3. orman yangını

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