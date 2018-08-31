HDP’li eski vekilden partisine tepki

OSMAN YİĞİT / ANKARA

HDP eski Batman Milletvekili Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dersim Valiliğinin orman yangınını söndürmeye giden değerli milletvekillerimizi neden engellediğini anladım da parti Eş Genel Başkanlarımızın ve HDP genel merkezimizin beni neden takipten düştüklerini bir türlü anlayamadım. Yaşasın uhuvvet, yaşasın muhabbet” sözleri ile tepkisini dile getirdi. İki dönem TBMM’ye giren Aslan, son dönemde aday adaylığı başvurusunda bulunmuş ancak aday gösterilmemişti.