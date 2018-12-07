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HDP'li eski vekil Mülkiye Birtane tutuklandı

Kars ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden, eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin de aralarında yer aldığı 5'i tutuklandı.

07 Aralık 2018 Cuma 12:50
HDP'li eski vekil Mülkiye Birtane tutuklandı

Kars ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden, eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin de aralarında yer aldığı 5'i tutuklandı. 

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Kars'ın Kağızman ilçesi ile Diyarbakır'da 26 Kasım'da gözaltına alınan 9 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.  

Diyarbakır'da yakalanıp Kars'a getirilen aralarında eski HDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane'nin de olduğu 9 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

4 kişi serbest bırakıldı

Savcılıktaki sorguları sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan 9 kişiden, Birtane'nin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:50
  1. Diyarbakır
  2. Mülkiye Birtane
  3. HDP
  4. Mülkiye Birtane tutuklama
  5. Kars Cumhuriyet Başsavcılığı

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