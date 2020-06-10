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Aktüel

HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Karaman'ın yargılandığı dava

Yeniakit Publisher
2020-06-10 14:25:12 -
HDP'li eski Hakkari Belediye Başkanı Karaman'ın yargılandığı dava

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan ve görevden alınan eski Hakkari Belediye Başkanı Cihan Karaman'ın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Karaman, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı.

Avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Karaman, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Karaman'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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