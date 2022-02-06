“HDP’li Ersoy, İslâm ve Osmanlı düşmanlığının hesabını verecek!”

Tokat’ta basın toplantısı düzenleyen Zengin, “HDP kadın milletvekillerinin farklı bir misyonu var. Konuşmalarına dikkat edin. Bu ifadelerin ortak bir başlığı var. Kesinlikle İslam düşmanlığı var. Devamında da bunu tamamlayan devlet ve millet düşmanlığı var. Çünkü bunları birbirinden ayıramazsınız. Din, devlet ve millet düşmanlığı” dedi.

Meclis'te fırsat vermeyeceğiz

Ersoy’un konuşma yaptığı gün Meclis’i HDP’li başkanın yönettiğini hatırlatan Zengin, şöyle devam etti: “Bizim itirazlarımızı duymadı. Masalara vurduk vurduk, elim şişti. Genel Kurul’a ara verildi. ‘Onu kastetmemiştim’ konuşması yapıldı. Bunlara zinhar fırsat vermemeliyiz. Onlarla siyaset yapmayı normalleştirenlere, seçim kazanmak adına açıkta ya da gizlide yan yana yürümeyi tercih edenlere karşı da daha fazla çalışmamız lazım. Devletin değerlerine, milletin değerlerine Meclis’in kürsüsünden böyle haince konuşan insanlar karşısında bizim hukuken engellemekten başka çaremiz yok. HDP kadın vekillerin üstlendiği rolün ne kadar onlar açısından stratejik rol olduğunu görmenizi rica ediyorum. Biz 1500 sene önceden gelen dinimizle iftihar ediyoruz. Hayatımızı onun değerleri üzerine geçirmeyi planlıyoruz.” Samsun’daki heykel saldırısına da değinen Özlem Zengin, “Bunun altında bir kasıt var mıdır, bir örgüt var mıdır, savcılık bunu araştıracaktır, gereken neyse yapılacaktır” dedi.