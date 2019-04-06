HDP’li Diyarbakır Büyükşehir başkanından PKK’ya saygı duruşu

Resmi olmayan sonuçlara göre Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı, mazbatasını bile almadan terör seviciliğine başladı. HDP İl Başkanlığı’nda düzenlenen kutlama programına katılan Mızraklı ve ilçe belediye başkanları, terör örgütü PKK’yı ve teröristleri övücü sözde marşlar okurken, ölen teröristler için “saygı duruşunda” bulundu.

‘Terör örgütünden ayrı duramayacakları kesin’

Konuya ilişkin Akit’e özel açıklamalarda bulunan Diyarbakır Sur eski Belediye Başkanı Cemal Toptancı, “Halk gergin olmak istemiyor. Halk huzur istiyor. Çukurların tekrar açılmasını istemiyor. Kayyım sürecinde 2 yılda, memlekete huzur geldi, hizmet geldi. Bunu tasvip etmek mümkün değil. Göreceğiz bakalım nasıl idare edecekler. Şu anda Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen adam netice itibariyle dağın adamıdır. Dağı beslemek zorundadır. Diyarbakır’da mülkiye müfettişlerinin ciddiyetle görevlerini ifa etmeleri lazım. Daha önceki dönemlerde FETÖ’cü müfettişler sanki hiçbir şey yokmuş gibi terör örgütüne verilen desteğin üzerini kapatıyorlardı. İçişleri Bakanlığımıza bu noktada önemli görev düşüyor. Teröre verilen desteği göstererek, böyle bir destek gerçekleşirse bunu kanıtlayarak bunları görevden almak ya da kayyım atamak kaçınılmazdır, zaruridir. Terör örgütünden ayrı duramayacakları kesin” diye konuştu.

‘Sıkı denetim şart’

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Diyarbakır Başkanı Hüseyin Oğulmuş ise, “Bu kutlama kesinlikle yanlış. Yapılmaması gereken bir durum. Bu ve benzeri terör örgütüne maddi ve manevi destek yeniden kayyım hizmetinin önünü açabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda gerekli uyarıları zaten yapmıştı. Terör örgütüne belediye imkanlarından maddi destek aktarılmaması için iyi bir denetim olması lazım. Lakin aynı zihniyette devam ederlerse aktarılmaması elde değil. Buna gerekli mercilerin tedbir alması lazım. Yaptıkları iş kesinlikle yanlış. Eğer halkın oylarıyla seçilmişseniz, vatandaşa hizmet edip, devletin imkanlarını vatandaşa aktarmalısınız. Seçilen kişiler işini düzgün yaparsa kayyıma zaten gerek kalmaz. Terör örgütüne destekten bir an önce dönülmelidir“ dedi.