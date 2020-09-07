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Siyaset HDP'li Demirtaş'tan Meral Akşener'e: Dışarda olsam sana gelirdim
Siyaset

HDP'li Demirtaş'tan Meral Akşener'e: Dışarda olsam sana gelirdim

Tutuklu HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefet cephesindeki ittifak ile ilgili olarak liderlerin önce ailecek birbirlerini tanıması gerektiğini belirterek dışarıda olsaydı eşi Başak Demirtaş ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e kahvaltıya gitmek istediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 12:08:00 - 2020-09-07 12:11:59
HDP'li Demirtaş'tan Meral Akşener'e: Dışarda olsam sana gelirdim

CHP, İYİ Parti ve HDP’nin başını çektiği muhalefet partilerinin Cumhur İttifakı’na karşı oluşturduğu zoraki ittifak çatırdıyor. Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden başlayan tartışmalar karşılıklı restleşmeye kadar gitti. CHP’nin HDP ile olan yakınlığından rahatsızlığını dile getiren İYİ Partililer ittifaktan ayrılmanın sinyallerini veriyor.

Muhalefet cephesinde yaşanan bu siyasi krizle ilgili olarak  Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan ilginç bir yorum geldi.

Medyascope’dan Ruşen Çakır’a röportaj veren Demirtaş, muhalefet liderlerine akıl vererek kahvaltıda ailecek bir araya gelmelerini tavsiye etti. Demirtaş “Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve ‘Kahvaltıya geldik’ derdim” ifadelerini kullandı.

"Dışarıda olsaydım Meral Hanım’a kahvaltıya giderdim"

Demirtaş, dışarıda olsaydı Meral Akşener’e kahvaltıya gideceğini şu sözlerle belirttti;

“Örneğin, siyasi amaçla bir araya gelmeden önce tüm liderler, sırf aile ziyareti kapsamında ve insani ilişki çerçevesinde, bir kahvaltı için herhangi bir liderin evinde buluşarak birbirlerini daha yakından tanımaya, daha iyi anlamaya gayret edebilirler. Mesela ben dışarıda olsaydım bir sabah Başak ile birlikte Meral Hanım’ın kapısını çalar ve ‘Kahvaltıya geldik’ derdim.”

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