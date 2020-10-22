HDP'li Beştaş'ın skandal benzetmesine AK Partili isim isyan etti

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı HDP'nin Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın Kobani olayları için "15 Temmuz'da Erdoğan'ın yaptığı çağrı neyse HDP'nin yaptığı çağrı da odur. Katliamı önlemektir" şeklindeki skandal iddialarına isyan etti.

Genel Kurulda, PKK'nın uzantısı HDP'nin, "6-7 Ekim olaylarının idari ve siyasi sorumlularının araştırılması" ile ilgili verdiği araştırma önergesinin bugün ele alınması önerisi görüşüldü.

Beştaş, bütün saldırılara rağmen HDP'nin etkisizleştirilemediğini ve Kobani protestolarının devreye sokulduğunu ileri sürdü.

Skandal benzetme!

Beştaş, Kobani olaylarıyla ilgili "15 Temmuz'da Erdoğan'ın yaptığı çağrı neyse HDP'nin yaptığı çağrı da odur. Katliamı önlemektir. Sivillerin, 200 bin Kobanili'nin DAEŞ saldırısından kurtarılması amacını taşımaktadır." iddialarında bulundu.

"Her şeyin bir sınırı var"

Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, HDP'li Beştaş'a tepki göstererek, darbe girişimi sırasında ülkenin meşru cumhurbaşkanının, "Ey halkım, sokağa çıkın, darbe var." demesi ile insanları, terör örgütlerini sokağa çağırmanın aynı şey olmadığını bildirdi.

Zengin, "Siz insanlara 'Hukuku, siyaseti tanımayın. Hendekleri kazın. Sokağa çıkmayın. Dükkanınızı açmayın. Terör örgütüyle yan yana yürüyün.' diyorsunuz. Sizin insanlarınız size isyan etti. Nasıl yan yana örnek verirsiniz? Artık yeter. Her şeyin bir sınırı var. Sabır taşı olsa çatlar." dedi.

6-8 Ekim olayları

HDP yönetiminin Kobani gerekçesiyle halkı sokağa protesto gösterileri düzenlemeye çağırmasından sonra çıkan şiddet olaylarında toplam 37 kişi yaşamını yitirmiş, 761 kişi de yaralanmıştı. Birçok kamu kurumu, sivil toplum kuruluşlarının mülkleri de yağlamanmış ve yakılmıştı.