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HDP'li belediyeler, LGBT'li sapkınlarla toplumu ifsad ediyor

Her fırsatta Türk toplumunun ahlaki değerlerine saldıran TMMOB, "Kadın Kurultayı" adı altında aralarında Mardin’in de bulunduğu farklı şehirlerde HDP’li belediyelerin desteğiyle "LGBT etkinliği" gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

13 Haziran 2019 Perşembe 16:35
HDP'li belediyeler, LGBT'li sapkınlarla toplumu ifsad ediyor

Mardin'de halkın ısrarlı bir şekilde karşı çıktığı için her defasında iptal edilen LGBT sapkınlığı etkinliği, bu kez HDP’li Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından düzenlenmek isteniyor.

Soros destekli bazı eşcinsel dernekler üzerinden yürütülen ifsat projeleri, Türkiye’de sapkın lezbiyen, gay, biseksüel ve translar (LGBT) eliyle yürütülüyor.

LGBT'li sapkınlar, ahlaki değerler başta olmak üzere insanları ifsat etmeye yönelik projeleri yaygınlaştırmak için son yıllarda farklı kurumları da kullanmaya başladı.

Özellikle son birkaç yıldır Mardin’de de ifsat projelerini hayata geçirmek isteyen LGBT'li sapkınlar, farklı dernekler adı altında etkinlikler düzenlemek istiyor.

Ancak her defasında Mardinlilerin ısrarla karşı çıktığı bu etkinlikler, yetkililer tarafından iptal edildi.

En son 18 Kasım 2017 tarihinde, Bianet'in yürüttüğü KAOS GL sapkınlarının destekleyerek içinde yer aldığı "Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Projesi" adı altında düzenlenmek istenilen "Eşcinsellik" etkinliği, yoğun tepkiler üzerine iptal edilmişti.

Şimdi ise Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), "Kadın Kurultayı" adı altında aralarında Mardin’in de bulunduğu farklı şehirlerde İl Koordinasyon Kurulları aracılığı ve HDP’li belediyelerin desteğiyle "LGBT etkinliği" gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

TMMOB’nin etkinlik takvimine göre, 15 Haziran’da Mardin’de, 16 Haziran’da Diyarbakır’da, Van’da ise 29-30 Haziran’da "Yerel Kadın Kurultayı" adı altında programlar düzenlenecek.

Mardin’deki ifsat programının, HDP’li Büyükşehir Belediyesine ait Gençlik Merkezinde düzenleneceği duyuruldu.

Hatırlanacağı üzere, her fırsatta LGBT’lilerin savunuculuğuna yapan HDP’nin İstanbul kadın milletvekili adayları LGBT Hakları Sözleşmesi’ne imza atmış, eşcinsel olan Barış Sulu’yu Eskişehir milletvekili adayı göstermişti.

Allah’ın Kur’an-ı Kerim'de lanetlediği ve Lut Kavmi'nin helakine neden olan eşcinsellik etkinliklerine şiddetle karşı çıkan Mardinliler, kentin adının ahlaksızlıkla anılmasını istemediklerini ve yetkililerden programın iptalini istediler.

(İLKHA)

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 16:35
  1. Van
  2. Mardin
  3. İstanbul
  4. Eskişehir
  5. Diyarbakır
  6. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
  7. LGBT'li sapkınlar
  8. HDP'li belediyeler
  9. Skandal etkinlik

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