HDP’li belediye başkanı işten çıkardığı şehit yakını yerine terörist akrabalarını aldı

Mardin’in Derik ilçesinde HDP’li Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, işten çıkarttığı şehit yakınlarının yerine akrabaları dağda terörist olanları aldı. Esmez’in, belediyede Türkçe konuşmayı yasaklayarak tüm personeli Kürtçe konuşmaya zorladığı iddia edilirken, bir oğlu PKK’nın dağ kadrosunda yer alan Burhan Temel’i de makam şoförü olarak işe aldı.

HDP’li Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, işten çıkardığı şehit yakınları yerine akrabaları dağda terörist olanları işe aldı. Ağabeyi terör operasyonunda öldürülen Abdurrahman Sakin eş başkan şoförü olarak göreve başlarken, PKK’lı olarak babası dağda öldürülen Rojin Aydın ise sekreter olarak Derik Belediyesinde işe başladı.

Şehit yakını ve devlet yanlısı olduğu iddia edilen 13 kişi yerine 13 PKK yandaşı işe alındı

Mardin’in Derik ilçesinde şehit yakınlarına mobbing uygulayarak ve kısa bir süre önce işten çıkarılan 3 şehit yakını, 1 polis kardeşini ve devlete yakın olduğu gerekçesi ile 9 personel olmak üzere toplam 13 kişinin yerine PKK’nın dağ kadrosunda yakını terörist olan Burhan Temel, Abdürrahim Sakin ve Rojin Aydın belediyede işe alındı. HDP’li Mülkiye Esmez, boşalan kadrolara örgütle aile bağları olan ve dağ kadrosunda terörist olan ve öldürülen kişilerin yakınlarını almaları tepkiye neden oldu. Bir oğlu PKK’nın dağ kadrosunda terörist olan Burhan Temel, HDP’li Esmez’in makam şoförü oldu. Ağabeyi terör operasyonunda öldürülen Abdurrahman Sakin de eşbaşkan şoförü yapıldı. Babası Mustafa Aydın 1994’te PKK’ya erzak ve yiyecek götürürken öldürülen Rojin Aydın sekreter, hendek olaylarına katıldığı için kamudan atılan Mazlum Erek de kepçe operatörü kadrosuna alındı. Ablası PKK saflarında etkisiz hale getirilen Müslüme Bahçeci, hendek olaylarına katıldığı için cezaevinde yatıp çıkan Ahmet Yapıcı ve Mahsun Temel de belediyeye yerleştirildi.

KHK ihraçları Derik Belediyesinde görev aldı

KCK’nın Derik sorumlusu olduğu iddia edilen babası Şerif Tekin halihazırda cezaevinde bulunan Sinan Mervan Tekin de kadroyu alanlar arasında yer aldı. Kayyum döneminde güvenlik soruşturmasından geçemediği için belediyedeki görevine son verilen Hediye Güneş de belediyenin kültür ve sosyal işler müdür vekili olarak görev yapıyor. Ayrıca Hamdullah Şen ve Abidin Ergin isimli şahısların da kayyum döneminde güvenlik soruşturması nedeniyle işten çıkarıldığı, HDP’li belediyeyle birlikte yeniden kuruma alındığı öğrenildi.

Sicili kabarık teröristler belediyede iş başında

HDP’li Derik Belediye Başkanlığının işe aldığı kişilerin sicillerinin kabarık olduğu ortaya çıktı. Burhan Temel oğlu PKK saflarında makam şoförü, Abdurrahim Sakin amcası dağda ölmüş, amca çocuğu dağ kadrosunda, Rojin Aydın babası PKK’ya erzak götürürken öldürülmüş, Feyzullah Erol yeğeni PYD’de aktif terörist belediyede görevli, kendisi PKK’va KCK’dan ceza evinde yatmış, Ferhat Güçlü HDP ve PKK sempatizanı ve belediyenin araç ve yakıtlarından sorumlu, Mazlum Erek, çukur ve hendeklerde belediyede kepçe operatörü olarak görev almış, ihraç olmuş ve şuan yeniden görevde, Müslüm Bahçeci de belediyede göreve getirilirken, kod adı Berivan olan ablası geçen yıl Mardin kırsalında PKK’nın bölge sorumlusu olarak öldürüldü. Müslüm Bahçeci PKK’nın metropol sorumlusu olarak yer alırken PKK’nın ilçede görevlendirmesini yaptığı iddia ediliyor. Abidin Ergin ilçede gitar öğretmeni olarak bilinen PKK sempatizanı, Ahmet Yapıcı ilçede PKK ve PYD’ye büyük destek veren kişi olarak bilinirken hendek olaylarında mahalle sorumlusu olarak görev aldığı öğrenildi. Mazlum Temel hendek olaylarında başı çekerken PKK terör örgütüne yardım ve yataklık etmekten ceza evinde yattığıöğrenildi. Mervan Sinan Tekin babası KCK Derik sorumlusu olarak ceza evinde bulunuyor. Ayrıca babasının traktörler ile ilçede hendeklere bomba yerleştirdiği için ceza evinde yattığı tespit edildi. Hamdullah Şen ağabeyi PKK’da üst düzey sorumlu olarak yer alırken, Hediye Güneş örgütün para kaynağı ve uyuşturucu ticaretinde bilinen isimler arasında olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili gazetecilere yazılı açıklama yapan Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Orhan Kandemir, yakınları ve devlete yakın kim varsa hedef alınarak örgütün bölgede vatandaşlara psikolojik baskı başlattığını dile getirdi. Kandemir, "Ahmet Türk’ün göreve gelmesi ile başlayan ve terör sempatizanlarının bölgede psikolojik olarak başlattığı hadiseler devam ediyor. Derik örgütün kalesi gibi gösterilmeye çalışılıyor. Devletimizin gerekli işlemleri yapacağına inanıyoruz. Terör örgütü PKK’nın Mardin’in insanlarına bölgeye zarar vermesine asla izin verilmeyecektir. Örgüt kan kaybı yaşıyor. Artık kimse çocuğunu dağa yollamıyor. Seçildikleri devletin belediyesini kullanarak güç kazanmaya vatandaş üzerinde psikolojik baskı oluşturmaya, Derik belediyesinde Türkçe konuşmayı yasaklayarak bölgede etnik köken kavgası çıkarma gibi yeni bir stratejileri var. Biz biliyoruz ki Türk ve Kürt tarihten buyana kardeş PKK kalleş. Şanlı ordumuz Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçleri ve İçişleri Bakanlığımızın gereğini yapacağına inancımız tamdır” dedi.