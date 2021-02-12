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Gündem HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tahliye edildi
Gündem

HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tahliye edildi

İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan eski HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-12 16:19:00 -
HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir tahliye edildi

Eski HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında dava açılan Demir'in duruşması görüldü.

Duruşmada, Demir'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan HDP'li Batman Belediye Başkanı Mehmet Demir, 22 Temmuz 2020'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı.

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