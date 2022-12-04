HDP’li başkan terör örgütü PKK’nın mezarcısı çıktı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ekipleri sosyal paylaşım sitelerinde PKK/ KCK silahlı terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda Edremit HDP İlçe Başkanı aynı zamanda AN-YAKAYDER isimli derneğin geçici Başkanı Sultan Karasu ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sultan Karasu'nun evinde yapılan aramalarda terör örgütüne iltisaklı şüphelilere ait telefonlar, örgüt içerisinde etkisiz hale getirilen ve sözde YPG şehitler albümünde yer alan örgüt mensuplarının isimlerinin geçtiği çok sayıda belge, Garzan mezarlığı olarak tabir edilen yer hakkındaki dosya ve kroki ele geçirildi.

Hakkındaki suçlamaları reddeden HDP Edremit İlçe Eş Başkanı Sultan Karasu, PKK/KCK terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Karasu'nun sosyal medya hesapları üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef gösterip, halkı kin ve nefret ile ilgili yönlendirilmeye çalıştığı öğrenildi.

PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan Bahoz Erdal kod adlı Fehman Hüseyin'in sürekli açıklamalarını paylaştığı, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a tecrit uygulandığını ileri sürerek örgüt mensuplarına açlık grevine teşvik niteliğinde paylaşımda bulunduğu tespit edildi.

Mezar organizasyoncusu çıktı

Yapılan teknik dinlemelerde Sultan Karasu'nun, ölü olarak ele geçirilen teröristlerin cenazelerinin taşınma ve defin işlemlerimden sorumlu olduğu, kurdukları AN-YAKAYDER (Anadolu Yakınlarını Kaybedenler Derneği) kapsamında dağda hayatını kaybeden teröristlerin ailelerini ziyaret ettiği ve terör örgütü faaliyetlerini finansa edebilmek amacıyla fon oluşturduğu açığa çıktı.

Talimatlar terörist abiden

Karasu'nun PKK/KCK terör örgütü elebaşlarından 10 milyon lira para ödüllü kırmızı renk kategorisinde aranan Hüseyin Avareş kod adlı Mustafa Karasu'nun kardeşi olduğu ortaya çıktı. Sultan Karasu'nun talimatları direkt ağabeyi Mustafa Karasu'dan aldığı belirlendi.