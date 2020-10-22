HDP'li başkan gözaltına alındı
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, HDP Diyarbakır il ve Yenişehir ilçe başkanlıklarında arama yapıldı. Yenişehir ilçe eş başkanları gözaltına alındı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Diyarbakır Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan arama kararının ardından HDP Diyarbakır il binası ve HDP Yenişehir ilçe binasına polis baskın yaptı.
Yapılan aramalarda birçok örgütsel döküman, terör örgütü elebaşının posterleri ve terör örgütü mensupları olan şahısların poster ve afişleri ele geçirildi.