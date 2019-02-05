HDP’li başkan adayının sözlerini duyan polis, hemen gözaltına aldı
Halkların Demokratik Partisi'nin Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden belediye eş başkan adayı Narin Gezgör, seçim bürosu açılışında PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehihe konuşma yapınca gözaltına alındı.05 Şubat 2019 Salı 19:16
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Ceylanpınar ilçesi belediye eş başkan adayları Mehmet Ali Kahraman ve Narin Gezgör, seçim bürosu açılışında PKK sempatizanlarıyla birlikte yürümek isteyince polis müdehalede bulundu.
Gezgör'den skandal ifadeler
Kısa süre sonra seçim bürosu önünde yeniden toplandı. Burada kalabalığa bir konuşma yapan eş belediye başkan adaylarından Narin Gezgör, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın tecritte tutulduğunu iddia etti. Bunun üzerine polis Gezgör'ü uyardı.
Kalabalık karşılık verince de polis, biber gazı ile müdahale etti.
Seçim bürosuna giren polis, Narin Gezgör’ü 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına aldı.
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