  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Muharrem İnce seçimin ardından ne yapacak? Yol haritasını anlattı!

Ezber bozan Suudi Arabistan hamlesi! Milyonlarca dolar her an Türkiye'ye yağabilir

Sınırı geçmeye çalıştılar! Azerbaycan duyurdu: 2 Ermeni sabotajcı gözaltına alındı

Gabar'dan petrol fışkırırken Türkiye'den beklenmedik hamle! Hiç hesapta olmayan bölgeye petrol için gidildi

Terör örgütü DHKP/C'ye operasyon! Karar verildi

Tuğçe Kazaz'dan seçime saatler kala olay paylaşım: Sizi kazandırıyorlar! Her şey tersine olacak

Arap ülkesi yine şaşırtmadı! Arap ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkiler: Türkiye'ye olumlu sinyaller

İddialar Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Mehmet Şimşek sessizliğini sonunda bozdu

Son seçim sonucunu bilmişti! Hakan Bayrakçı'dan flaş tweet

Avrupa ülkesi, ABD ile bir olup Türkiye'ye canlı ateş açtı! Çok ama çok büyük skandal
Siyaset HDP'li Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'na kırılmış!
Siyaset

HDP'li Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'na kırılmış!

Yeniakit Publisher
2023-05-26 23:31:00 -
HDP'li Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'na kırılmış!

Diyarbakır'da konuşan Ahmet Türk, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs hezimetinden sonra taktığı milliyetçilik maskesine ilişkin, "Kırgınlık yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ırkçı Ümit Özdağ ile mutabakata vararak, koltuk hırsıyla HDP'li dostlarını kızdırdı.

Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında varılan mutabakatta, "Kayyım uygulanmasına devam edilecek" maddesi de yer aldı.

Gözleri Erdoğan düşmanlığından dönen HDP/Yeşil Sol Parti ise, Ümit Özdağ'ın açıklamalarının kendilerini bağlamadığını ifade ederek Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları sözlerin geçerli olduğu açıklamasını yaptı. Buldan, Kılıçdaroğlu'na 2. turda da destek vereceklerini söylese de, "Ümit Özdağ’ın ırkçı ve faşist söylemlerine bakmıyoruz. Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu’nun vermiş olduğu sözlerdir. Özdağ ile protokol imzalamış olabilirler. Kılıçdaroğlu’nun hem kayyım meselesi hem Kürt sorununun çözümü sözlerini esas alırız." dedi.

Buldan'ın çıkışının ardından bir tepki de HDP'li Ahmet Türk'ten geldi.

HDP'li Türk, Kılıçdaroğlu'na kırıldıklarını belirttiği açıklamasında, "Biz tercihimizi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana yapacağız. Son dönemlerdeki milliyetçi söylemler nedeniyle halkımızda bir kırgınlık olduğunu görüyoruz, bu kırgınlığı biz de yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23