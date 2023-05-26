HDP'li Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'na kırılmış!

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ırkçı Ümit Özdağ ile mutabakata vararak, koltuk hırsıyla HDP'li dostlarını kızdırdı.

Özdağ ile Kılıçdaroğlu arasında varılan mutabakatta, "Kayyım uygulanmasına devam edilecek" maddesi de yer aldı.

Gözleri Erdoğan düşmanlığından dönen HDP/Yeşil Sol Parti ise, Ümit Özdağ'ın açıklamalarının kendilerini bağlamadığını ifade ederek Kılıçdaroğlu'ndan aldıkları sözlerin geçerli olduğu açıklamasını yaptı. Buldan, Kılıçdaroğlu'na 2. turda da destek vereceklerini söylese de, "Ümit Özdağ’ın ırkçı ve faşist söylemlerine bakmıyoruz. Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu’nun vermiş olduğu sözlerdir. Özdağ ile protokol imzalamış olabilirler. Kılıçdaroğlu’nun hem kayyım meselesi hem Kürt sorununun çözümü sözlerini esas alırız." dedi.

Buldan'ın çıkışının ardından bir tepki de HDP'li Ahmet Türk'ten geldi.

HDP'li Türk, Kılıçdaroğlu'na kırıldıklarını belirttiği açıklamasında, "Biz tercihimizi Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yana yapacağız. Son dönemlerdeki milliyetçi söylemler nedeniyle halkımızda bir kırgınlık olduğunu görüyoruz, bu kırgınlığı biz de yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

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