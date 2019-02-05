HDP'li adaya terör gözaltısı!
PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Şanlıurfa'da Ceylanpınar Belediye Başkan adayı Narin Gezgör, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.05 Şubat 2019 Salı 16:49
Şanlıurfa'da HDP Ceylanpınar Belediye Başkan Adayı Narin Gezgör, terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Öcalan lehine açıklamalar
İddiaya göre, partisinin eski PTT Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışına katılan Gezgör, terörist elebaşı Abdullah Öcalan ve örgüt lehine açıklamalarda bulundu.
Gözaltında
Bunun üzerine açılışı takip eden polis ekipleri, Narin Gezgör'ü "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına aldı.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Gezgör, buradaki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.
YORUM YAZ