0553 313 94 23

HDP'li 3 vekil, Leyla Güven için 3 günlük açlık grevine başladı

PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Şırnak milletvekilleri Nuran İmir, Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz; partilerinin hapisteki Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e "destek" olmak için 3 günlük açlık grevine başladı.

04 Aralık 2018 Salı 14:00
HDP'li 3 vekil, Leyla Güven için 3 günlük açlık grevine başladı

HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir, Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz, parti binasında basın açıklaması düzenledi. 31 Ocak'tan beri tutuklu bulunan ve 8 Kasım'da süresiz açlık grevine başladığını açıklayan bir diğer HDP'li, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e "destek" vermek amacıyla 3 günlük açlık grevi başlattıklarını söyledi. 

"Talebi talebimizdir"

DHA'nın servis ettiği habere göre Hüseyin Kaçmaz, Leyla Güven'in 27 günden beri açlık grevinde olduğunu ifade ederek, "Leyla Güven, Hakkari halkının seçilen bir üyesi olarak şu an haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde. Ancak bu haksız ve hukuksuz tutuklamaya karşı kendisi için herhangi bir talebi yoktur. Bugün burada hepimizin bulunmasının sebebi de bu duruma destek vermektir. Leyla Güven vekilimizin talebi talebimizdir. Bu ülkede insanların, gençlerin ölmeyeceği, insanların huzurla yaşayabileceği, çocukların gülümseyerek gökyüzüne bakabileceği bir yarının umudu için bugün biz de sayın Leyla Güven'e destek amaçlı 3 günlük açlık grevini başlayacağız" dedi.

Açıklamaların ardından HDP Şırnak milletvekilleri Nuran İmir, Hasan Özgüneş ve Hüseyin Kaçmaz; Leyla Güven'in fotoğrafının olduğu pankart önünde açlık grevine başladı.

Grev 3 gün

Vekillerin 3 günlük greve başlaması, "Süresiz grev yapmak yemedi" yorumlarına neden oldu. 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:00
  1. Şırnak
  2. Hakkari
  3. HDP
  4. açlık grevi
  5. şırnak
  6. leyla güven

YORUM YAZ

  • mikâil okuroğlumikâil okuroğlu14 dk önce
    üç azdır hepiniz üç yüz gün yapında kurtulalım
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Destici, Meclis'te engelli vatandaşları misafir etti
  1. Destici, Meclis'te engelli..
  2. İsveç'teki Yemen müzakereleri perşembe..
  3. Darbe sanığının "duruşmayı uzatma"..
  4. Fransa'dan resmi açıklama: Zamları..
  5. Uzaylıların Dünya'ya gelmiş..
  6. Ülke karıştı! İnek kesme protestosu..
  7. Torbalı'da gasp ettiği taksiyle..
  8. "3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı"
  9. Ali Erbaş'tan Batı'ya çağrı: İslam'ı..
  10. Teröristbaşı ABD'nin yalanını ortaya..
  11. HDP TBMM Grup Toplantısı
  12. Erkek yetime emekli ikramiyesinden pay..
  13. Boşanma davası öncesi aileler kavga..
  14. Türkiye, Azerbaycan, Rusya ve İran'dan..
  15. Athletic Bilbao'da Berizzo dönemi sona..
  16. FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine operasyon
  17. Suud-Fas ilişkilerinde çatlak
  18. Fransız polisi kaskını çıkarıp sarı..
  19. Spiler Kübra Eken'i yaralama davasında..
  20. İnşatta bacakları kesik kedi ölüsü..
‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
‘Kaşıkçı cinayeti’ planını kabul etmedi… Dayak yedi, boynu kırıldı
Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
Türkiye için büyük tehdit! 'Derhal üs kuralım'
İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
İttifak görüşmeleri sürüyor! MHP o koltuğu istiyor
4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
4 şehit verilen operasyon sonrası, 48 uzman çavuş hakkında dava açıldı!
Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'
Başkan Erdoğan'dan 'sarı yelekliler' açıklaması! 'Ben niye endişeli olayım'

Günün Karikatürü

4 Aralık 2018
CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
CEO duyurdu: Yerli otomobilin lastiklerine talibiz
Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar
Almanya'dan pişkin savunma! Üzüntü duymuşlar