HDPKK'lı Temelli'den İstanbul açıklaması: "Cadde cadde, sokak sokak çalışıyoruz"

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

HDP'li PKK sevici Sezai Temelli, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında 23 Haziran'da yenilenecek seçimlere dair açıklamalarda bulundu.

CHP'lilerin işten çıkardığı çalışanları görmezden gelen Temelli'den emekçi edebiyatı

CHP'li belediyelerin hukuksuzca işine son verdiği çalışanların yürüyüşünü ve feryadını görmezden gelen Temelli, emekçi edebiyatıyla onlar üzerinden çağrıda bulunarak, "Tüm emekçileri 23 Haziran’da emeğin hakları için inisiyatif almaya çağırıyoruz. Bugün bildiğiniz gibi 15 haziran. 49 yıl önce işçiler sokaklardaydı, hak mücadelesi veriliyordu, sendikaların kapatılmaması için emeklilik hakkından en temel haklara dair meydanlarda haklarını savunuyorlardı. İşçilere yönelik ciddi saldırılar vardı, ölümler oldu, yaralanmalar oldu ama hak mücadelesinden emekçiler vazgeçmedi." ifadelerini kullandı.

Skandal ifadelerle 'Gezi'cileri övdü!

Gezi olaylarına güzellemede bulunan Temelli, skandal ifadeler kullanarak Gezi'ci teröristleri şöyle övdü:

"Ondan yıllar sonra Gezi'de yine emekçiler, gençler yan yana geldi demokrasi ve emek mücadelesinde buluştu. 15 Haziran ve Gezi yakın tarihimizin en önemli hak mücadeleleridir. Bugün 15 Haziran vesilesi ile bu mücadelede aramızda olmayan herkesi minnetle anıyorum. Talihsizliğe bakın ki Türkiye 49 yıl sonra o gün savunulan hakları hala savunuyor. Türkiye hala emeğin haklarını var etmiş bir ülke değil."

'Arkadaşı'na mazbatayı hukuksuzca vermemişler

"Biz 23 Haziran'ı demokrasi referandumu olarak nitelendirdik." diyen HDPKK'lı Temelli, CHP'li Ekrem İmamoğlu'ndan 'arkadaşımız' diyerek bahsederken, "Kazanan arkadaşlarımız YSK tuzağı ile mazbatalarını alamadılar. KHK gerekçesi ile kazanmamış olanlara belediyeler peşkeş çekildi. 23 Haziran bu adaletsizliğe hep birlikte itiraz edeceğimiz bir seçimdi. Van’dan Iğdır’dan, Muş'tan Hınıs'tan, Digor'dan Türkiye’nin neresinde olursak olalım karşı karşıya kaldığımız haksızlığa itirazımızı yükselteceğiz. Sadece İstanbul’da sandıklara gideceğiz ama her yerde alanlarda olacağız, demokrasi buluşmaları gerçekleştireceğiz ve orada adeta 23 Haziran’ın bir demokrasi referandumu olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz." şeklinde konuştu.

HDPKK'nın 23 Haziran tercihinin çok net olduğunu ifade eden Temelli, şunları söyledi:

"23 Haziran seçimi bizim açımızdan demokrasi mücadelesi olarak önümüzde durmaktadır. Böyle örgütlendik, sandığa da böyle gidiyoruz. 23 Haziran’da bizim tercihimiz nettir, seçmenimizin tercihi nettir. Tercihlerimiz sandığa yansıyacak. 31 Mart’tan çok daha güçlü biçimde tercihlerimiz sandığa yansıyacaktır. 23 Haziran’da sandıktan demokrasi, barış ve demokratik bir irade çıksın istiyoruz. 23 Haziran seçimlerine çok ciddi hazırlandık. Bugün Türkiye'nin her yerinde İstanbul seçimlerine yönelik gayretlerimiz sürmektedir. Türkiye’nin her yerinde bir çok arkadaşımız bu çalışmada görev almaktadır. Özellikle vekillerimiz mahalle mahalle, sokak sokak, pazar pazar, işyeri işyeri çalışmalarını sürdürmektedir. 30’dan fazla vekilimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bütün MYK ve PM üyelerimiz İstanbul’da çalışmalarını sürdürüyor. Yerel örgütümüz uzun süredir kapsamlı bir çalışma sürdürmektedir. Adeta İstanbul’da 23 Haziran’a giderken bir demokrasi şölenini bütün örgütümüzle hayata geçiriyoruz".