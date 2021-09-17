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Siyaset HDPKK'dan CHP ve İYİ Parti'ye aba altından sopa
Siyaset

HDPKK'dan CHP ve İYİ Parti'ye aba altından sopa

"Oy oranımız yüzde 15" diyen HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP ve İYİ Parti'ye "biz olmadan kazanamazsınız" mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 18:42:00 -
HDPKK'dan CHP ve İYİ Parti'ye aba altından sopa

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP Sözcüsü Ebru Günay, HDP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ortak adaya yeşil ışık

"HDP'nin seçim stratejisi netleşti mi?" sorusuna yanıt veren Günay, "Kurullarımızda henüz adaylık konusunda bir tartışma söz konusu değil. İlkesel tutumumuz kendi adayımız ile seçime girmektir ama dediğim gibi henüz kurullarımızın bu konuda bir tartışması söz konusu değil" dedi. 

"Oy oranımız yüzde 15" diyen HDP Sözcüsü Ebru Günay, CHP ve İYİ Parti'ye "biz olmadan kazanamazsınız" mesajı verdi.

 

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