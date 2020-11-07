HDP’den uyuşturucu tacirine destek ziyareti!
PKK/KCK terör örgütünün katlettiği 3 işçinin cenaze törenine katılmayan HDP Milletvekilleri, uyuşturucu tacirliği yaparken ölen Şerali Dereli’ye destek ziyaretine gitmelerine vatandaşlar büyük tepki gösterdi.
Kürt düşmanı PKK’lı teröristler tarafından katledilen işçilerden 2’si Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen cenaze töreninden sonra toprağa verildi. İşçilerin cenaze töreni sırasında Yüksekova’da bulunan HDP Milletvekilleri katledilen sivil işçilerin cenazesine katılmak yerine, uyuşturucu taciri Şerali Dereli’nin taziyesine gitmeyi tercih etti. Yüksekovalılar ise “HDP milletvekillerinin bölgemizde uyuşturucu kaçakçısının evine taziyeye gitmesini kınıyoruz” şeklinde tepki gösterdi.