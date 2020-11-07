  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem HDP’den uyuşturucu tacirine destek ziyareti!
Gündem

HDP’den uyuşturucu tacirine destek ziyareti!

PKK/KCK terör örgütünün katlettiği 3 işçinin cenaze törenine katılmayan HDP Milletvekilleri, uyuşturucu tacirliği yaparken ölen Şerali Dereli’ye destek ziyaretine gitmelerine vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 14:52:00 -
HDP’den uyuşturucu tacirine destek ziyareti!

Kürt düşmanı PKK’lı teröristler tarafından katledilen işçilerden 2’si Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen cenaze töreninden sonra toprağa verildi. İşçilerin cenaze töreni sırasında Yüksekova’da bulunan HDP Milletvekilleri katledilen sivil işçilerin cenazesine katılmak yerine, uyuşturucu taciri Şerali Dereli’nin taziyesine gitmeyi tercih etti. Yüksekovalılar ise “HDP milletvekillerinin bölgemizde uyuşturucu kaçakçısının evine taziyeye gitmesini kınıyoruz” şeklinde tepki gösterdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

İşgali Ermenistan'a karşı başlattığı askeri operasyonu başarılı bir şekilde sürdüren Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha kurtardı...
Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı
Siyaset

Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı

AK Partili Mehmet Metiner, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir anekdot paylaştı.
Trump ve yakınlarını şoka sokan fotoğraf
Dünya

Trump ve yakınlarını şoka sokan fotoğraf

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim günü konuşma yaptığı sırada çekilen fotoğrafta ağzında maske olmadan görünen Beyaz Saray Genel Sekreteri M..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay