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Siyaset HDP'den skandal Semra Güzel çıkışı: Terörden değil aşktan
Siyaset

HDP'den skandal Semra Güzel çıkışı: Terörden değil aşktan

CHP'nin teröristlerle siyasi ittifağı olan HDP'den skandal açıklama geldi. Teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP’li vekil Semra Güzel için süreç başladı. Beş kişilik Hazırlık Komisyonu oluşturulurken partisi ise rezaleti “İlişkileri terörden değil aşktan” diye savundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-21 08:41:00 - 2022-01-21 09:02:40
HDP'den skandal Semra Güzel çıkışı: Terörden değil aşktan

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’ni görüşmek için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında dün toplanan Karma Komisyon, öldürülen PKK’lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan HDP’li Güzel hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla düzenlenen iki yasama dokunulmazlığı dosyasını ele aldı. Toplantıda, dosyayı görüşmek için beş kişilik Hazırlık Komisyonu kuruldu. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki, Hazırlık Komisyonuna üye seçildi.

‘Duygusal ilişki’ savunması

Basına kapalı yapılan Karma Komisyon toplantısında, edinilen bilgilere göre HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Güzel’le öldürülen terörist Volkan Bora arasında ‘duygusal ilişki’ bulunduğunu belirterek, Güzel’in bu ilişki sebebiyle suçlanamayacağını savundu. Beştaş’ın “Güzel ve Bora Harran Üniversitesinde öğrenciyken tanışmışlar ve sonra nişanlanmışlar. Aralarındaki ilişki terör değil; duygusal ilişki. Dosyadaki fotoğraflar da nişanlısı ile görüşmeye gittiğinde çekilmiş. Gittiğinde dört gün kalmış ve dönmüş. Bu resimler 2019 yılında emniyet tarafından bulunmuş. Savcılıkta da var. Ta ki bugüne kadar bir işlem yapılmıyor. Sonra fotoğraflar sızdırılıyor ve fezleke geliyor” dediği öğrenildi.  

Bir aylık süre var

Komisyon en geç bir ay içinde dokunulmazlık fezlekesi üzerindeki çalışmasını tamamlayarak, rapor yazacak. Güzel, hem ‘Hazırlık Komisyonu’nda hem de ‘Karma Komisyon’da savunma yapabilecek.

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Yorumlar

barış pınarı

Siizn hdp olan işbirliğinde de aşk mı var. Pkk hdp iyi saadetler aşkı... Pkk aşkı dimi... Ee normal sizde vatan aşkı olacak değil yaaaa... Vatan hainleri... Hepinizin canı cehenneme.... Gerçi sizi cehennem bile tatmin etmez...
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fetosavar

Tamam çok güzel. Aynı tavrı Fettullah Gülen'le resmi olan siyasiler için de takınsanıza haydi. Yer mi? Onlar kandırıldı ama değil mi? E belki bu da kandırıldı :)
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