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Siyaset HDP'den skandal Öztürk Yılmaz çıkışı! "Darısı Salih Cora'nın başına"
Siyaset

HDP'den skandal Öztürk Yılmaz çıkışı! "Darısı Salih Cora'nın başına"

TBMM bütçe görüşmesi esnasında Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ın bıçaklanma olayı gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yılmaz için geçmiş olsun dileklerini iletirken HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir'den skandal bir çıkış geldi: Darısı Salih Cora'nın başına.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 21:06:00 -
HDP'den skandal Öztürk Yılmaz çıkışı! "Darısı Salih Cora'nın başına"

 Yeniakit.com.tr 

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki çalışma ofisinde tanımadığını iddia ettiği bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yılmaz için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Skandal tehdit!

Elitaş konuşurken, HDP Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir "Darısı Salih Cora'nın başına" diye bağırdı.

HDP'li vekilin hadsiz çıkışına cevap veren AK Partili Cora ise, "Aydemir açıkça tehdit barındıran bir ifade kullanmıştır. Biz siyasette çok tehditler gördük. İnandığımız davada mücadeleye devam edeceğiz. Demirden korkan trene binmez. Çok terörist, terörist yardakçısının tehdidine maruz kaldık ama bu tehdidi kınıyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun." ifadelerini kullandı.

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