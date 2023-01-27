HDP'den Selahattin Demirtaş'ın adaylığına ilişkin açıklama!

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HDP heyeti dün eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ı tutuklu bulunduğu cezaevinde ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Demirtaş'a cumhurbaşkanı adaylığı için hukuki durumunun uygun olup olmadığı soruldu. Demirtaş, heyete teşekkür etti ve adaylık için uygun olmadığını belirtti.

Kobani olaylarının sorumlusu Demirtaş'a ilişkin parti tarafından yapılan açıklama şöyle:

Siyasi rehin olarak tutulan önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş ile bir heyetimiz, kendisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda dün (26 Ocak) Edirne Cezaevi'nde görüşme yaptı. Yapılan görüşmede Demirtaş heyete teşekkür ederek, hukuki durumunun adaylık için uygun olmadığını belirtti ve partinin bu konuda yapacağı çalışmaların destekçisi olacağını vurguladı.

Emek Özgürlük İttifakı’nın adayı olarak ortaya çıkacak ismin arkasında duracağını ifade eden Demirtaş, partiyle birlikte seçim kampanyasını ve çalışmalarını en verimli şekilde sürdürme kararlılığında olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Parti yönetimimiz de kendisine bu yaklaşımından dolayı teşekkür etti ve ortak çalışmanın kazandıracağı konusundaki fikir birliğini pekiştirdi.