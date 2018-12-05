HDP'den şaşırtmayan ittifak çıkışı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de...
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceğini, AK Parti'nin geriletilmesi için CHP-İYİ Parti adayının desteklenebileceğini söyledi.05 Aralık 2018 Çarşamba 16:57
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceğini, AK Parti'nin geriletilmesi CHP-İYİ Parti adayının desteklenebileceğini söyledi.
3 büyük kentten aday çıkmayabilir
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceği sinyalini verdi.
"CHP-İYİ Parti adayını destekleyeceğiz''
Buldan, AK Parti'nin geriletilmesi için aday profilinin uygun olması halinde CHP-İYİ Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.
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