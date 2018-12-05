0553 313 94 23

HDP'den şaşırtmayan ittifak çıkışı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceğini, AK Parti'nin geriletilmesi için CHP-İYİ Parti adayının desteklenebileceğini söyledi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 16:57
HDP'den şaşırtmayan ittifak çıkışı: İstanbul, Ankara ve İzmir'de...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceğini, AK Parti'nin geriletilmesi CHP-İYİ Parti adayının desteklenebileceğini söyledi.

3 büyük kentten aday çıkmayabilir

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'den aday çıkarılmayabileceği sinyalini verdi.

"CHP-İYİ Parti adayını destekleyeceğiz''

Buldan, AK Parti'nin geriletilmesi için aday profilinin uygun olması halinde CHP-İYİ Parti adayını destekleyebileceklerini söyledi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:57
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. İzmir
  4. Hakkari
  5. Buldan
  6. pervin buldan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yüksekova’da kanlı kavga: 2 yaralı
    1. Yüksekova’da kanlı kavga: 2 yaralı
    2. Manisa Ticaret Borsası
    3. Polis adaylarına insan hakları uyarısı
    4. Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları..
    5. İDO ve İGDAŞ’ta özelleştirme kararı
    6. Maçın ardından
    7. Buz Müzesi, öğrencilere kapılarını..
    8. Clinton: İngiltere’nin planıABD’yi..
    9. Sebebi bilinmeyen felç
    10. 1 milyar kişi aç; 1.9 milyar obez
    11. Borsa günlük bazda yüzde 1.26 değer..
    12. Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası
    13. 2011’e sosyal bütçe
    14. Aydın Doğan’ınumudubilirkişide
    15. İşsizlik yüzde 10.6’ya geriledi
    16. TTNet’ten internet alana 1 yıllık eğitim
    17. Bankaların haksız yere aldığı hesap..
    18. İhracatçılar, kurda istikrar istiyor
    19. Terör mağduru Zeynep Bebek, artık..
    20. Vakıf Gureba, kolundan tuttu
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Kral Katar'a gitti, Muhammed bin Selman küstü! Ziyarete gitmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum