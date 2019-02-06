HDP'den Saadet Partisi'nin adayına destek!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Sözcüsü Saruhan Oluç, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Oluç, "Batıda seçmenlerimiz sandıkta güç birliği yapacaktır. Demokrasi güçleri ile el ele kol kola davranacaklardır" dedi.

Oluç, önümüzdeki günlerde İzmir ve İstanbul ilçelerinin adaylarını açıklayacaklarını belirterek, Antep’te aday göstermeyeceklerini dile getirdi.

Adıyaman'da aday çıkarmayacaklar

Oluç, “Celal Doğan’a başarılar diliyoruz, yüreğimiz ve emeğimiz kendisi ile olacaktır. Adıyaman Büyükşehir Belediye başkanlığı için de aday göstermiyoruz” ifadelerini kullandı.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Oluç, Saadet Partisi’nden Adıyaman’da aday gösterilen Ahmet Faruk Ünsal ile ilgili soruya, “Adalet ve demokrasi mücadelesinde öne çıkmış bir isimdir. Başarılı olmasını isteriz, kendisine başarılar diliyoruz. Elimizden gelen ne varsa yereldeki arkadaşlarımız bu çalışmaya katkı sunacaktır. Kendisi Adıyaman ve Türkiye demokrasisine önemli katkıları olacaktır” diye konuştu.

Muhtelif partilere destek

HDP 31 Mart seçimlerinde aday göstermediği illerde farklı birçok partiye destek açıklaması yaptı.

İstanbul ve Ankara'da CHP ve İyi Parti'nin ortak adaylarını destekleyecek olan HDP, İzmir'de de Tunç Soyer'e destek açıklaması yapmıştı.

Antep'te DSP adayı Celal Doğan'ı destekleyecek olan HDP, Samsun'da ise İyi Parti adayını işaret etmişti.