HDP'den Millet İttifakı'na Cumhurbaşkanı adayı resti!

Yerel seçimlerde Millet İttifakı ile birlikte yürüyen terör sevici HDP yürütülen gizli ittifakın artık açıktan yapılmasını istiyor.

2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı ile yol almak isteyen HDP, bunun gerçekleşmemesi durumunda üçüncü bir yolu izleyeceklerini her fırsatta dile getiriyor.

Yaptıkları açıklamalarda da Millet İttifakı'na rest çeken HDP'den bugün bir açıklama daha geldi.

'HDP’nin istemediği kişi Cumhurbaşkanı olamaz'

HDP'li Ferhat Encü, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "HDP’nin istemediği kişi Cumhurbaşkanı olamaz! Nokta!" ifadesini kullandı.