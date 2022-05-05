HDP’den mide bulandıran açıklama

YENİ AKİT / ANKARA

HDP Genel Merkezi önüne gelip siyah çelenk bırakıp açıklama yapmak isteyen acılı babaların ardından polislere saldıran HDP milletvekillerinin pisliklerini örtmek isteyen HDP Sözcüsü Ebru Günay akla ziyan açıklamalar yaptı.

Günay açıklamalarında “Hiçbir biri “hak arıyoruz”, “aileyiz” demesin. Hepsi tamamıyla Suç İşleri Bakanlığının, AKP iktidarının partimizin siyasi faaliyetlerini engellemeye yönelik provokasyon girişimleridir." şeklinde küstah iddialarda ve hakarette bulundu.

"Deniz Poyraz'ın katledildiği gün onu korumayan, parti binamızı korumayan polis, bugün 3 provokatörü koruyarak partimize yönelik saldırıda bulundu." iftirasını atan Günay, "Çalışanlarımızı darp ettiler, arkadaşlarımızı yaraladılar. Yetmemiş ne olduğu belli olmayan katil tipli polisler, Suç İşleri Bakanlığının emrindeki polisler Ankara'nın göbeğinde Genel Merkezimizin önünde Kadın Meclisi Sözcümüz ve Batman Milletvekilimiz Ayşe Acar Başaran'ı utanmadan ve sıkılmadan mafya liderlerinden aldıkları güçle tehdit etmiştir. Bu aslında iktidarın kadına olan tahammülsüzlüğüdür, partimize yönelik olan tahammülsüzlüğüdür. Buradan soruyoruz; kendisini polis olarak tanıtan bu katil zanlısı kimdir? Bu kişi bir an önce görevden alınmalı ve derhal tutuklanmalıdır. ‘Seni çivileyeceğiz’ diyerek bir milletvekilini tehdit etme hakkını ve haddini nereden buluyor? Biz bunu nereden bulduğunu biliyoruz. Çünkü balık baştan kokar. Çünkü Suç İşleri Bakanı mafyalarla, katillerle, suçlularla fotoğraf verirken emrinin altındakilere her türlü suç işleme hakkını ve haddini veriyor. Bilsinler ki ne kadınların ne de HDP’nin siyasi faaliyetlerini engelleyemezler. Bizler ne zaman güçlensek, HDP Türkiye haklarına ne zaman umut olsa AKP-MHP faşizmi birleşerek karanlık çeteler, kendilerine polis diyen çeteler eliyle partimize yönelik provokasyonda bulunuyor." şeklinde skandal iddialarını devam ettirdi.

Günay, tepki çeken açıklamasının devamında, "Bizler, geçmişten aldığımız güç ve devrimci mirasımızla asla yılmadık, yılmayacağız ve HDP’yi her koşulda savunmaya devam edeceğiz. Meclis Başkanı Mustafa Şentop’a çağrımızdır; Ankara’nın göbeğinde bir milletvekilini ölümle tehdit eden polisten hesap sorun. Kendisine polis diyen katili bir an önce tutuklayın, hesap sorun. Bu aslında TBMM'nin bağımsızlığını ve gücünü gösterecektir. Buradan bütün demokratik kamuoyuna ve başta da Türkiye haklarına çağrımızdır. Hep birlikte gelin şimdi HDP'yi savunma zamanıdır. Çünkü bir yol ayrımındayız. Bu yol ayrımında ya karanlık çeteler güçleri ülkeyi teslim alacak, muhalefete demokratik güçlere saldıracak, ölüm ve yıkım getirecek ya da HDP etrafından kenetleneceğiz. Türkiye'ye demokrasi ve barış getireceğiz. Türkiye'yi bu karanlık güçlerden kurtaracağız. Bizler kararlıyız, partimizi savunmaya devam ediyoruz. Bir kez daha Türkiye haklarına çağrımızdır. Gelin hep birlikte HDP’yi savunalım. Gelin hep birlikte Türkiye'nin geleceğini ve demokrasiyi savunalım. Partimizi savunmak için sonuna kadar burada olmaya devam edeceğiz” iddialarında bulundu.