HDP'den Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin açıklama! 'Elbette ki çok değerli biri'

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret eder HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, soruları cevapladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığını değerlendiren Oluç, "Elbette ki Kemal Kılıçdaroğlu, çok değerli bir ana muhalefet partisi lideri. Bizim açımızdan net. Bunu her zaman söyleriz. Ama adaylığı konusunda bir şey söylememiz 6'lı masaya da saygısızlık olur. Bu konuda o yüzden dikkatli davranmaya özen gösteriyoruz." dedi.

Saruhan Oluç'a, Pervin Buldan'ın "Kendi adayımızı çıkaracağız" açıklaması da soruldu.

"Biz her halükârda adayımızı çıkaracağız. O konuda kararlıyız." diyen Oluç, "Bunu da bir süreç olarak yaşadık aslında. Herkes sanıyor ki birdenbire son gün karar verdik. Öyle değil. Biz 27 Eylül 2021 ilk tutum belgesini yayınladığımızda söylemiştik." ifadelerini kullandı.