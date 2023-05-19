HDP'den Kılıçdaroğlu'na "Sinan Oğan" uyarısı: Yanlış yapma

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'da bu kez de 'ikinci tur' krizi patlak verdi. İlk turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan 2 milyon 600 bin oy fark yiyen Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tur için Sinan Oğan'ın 'milliyetçi' seçmenlerine yönelik vaatlerde bulunmaya başladı.

İlk tur öncesi terör tutuklularına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, söylem değiştirerek terör örgütleriyle mücadele sözü vermeye başladı. Bu durum HDP kanadında rahatsızlığa neden oldu. "Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez" diyen HDP'li Hasip Kaplan, "HDP'lileri küstürüp yanlış yapma. Birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır" mesajı verdi.

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oy kullandı. Seçimlerde Cumhur İttifakı, Meclis çoğunluğunu ezici bir üstünlükle eline alırken, cumhurbaşkanı seçimleri ise ikinci tura kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan'dan yaklaşık 2 milyon 600 bin oy fark yiyen terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda Sinan Oğan'ın seçmeninden oy alabilmek için söylemlerinde değişikliğe gitti.

Bugüne kadar 'reklam' olduğu gerekçesiyle terör örgütlerinin adını dillendirmediğini ifade eden ve ilk tur öncesinde terör tutuklularına 'özgürlük' vadeden Kılıçdaroğlu, 'milliyetçi' seçmene yakın gözükmek için PKK ve FETÖ ile mücadele açıklamaları yaptı.

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Bu durum HDP kanadında rahatsızlığa neden oldu.

HDP'li Hasip Kaplan'dan Kılıçdaroğlu'na 'Oğan' ayarı

HDP'li Hasip Kaplan, "Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez" diyen Kaplan, "HDP'lileri küstürüp yanlış yapma" mesajı verdi.

Kaplan'ın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Sinan Oğan şişirilmiş bir balondur. İçi boştur, ona oy verenler arkasında yok.

Kılıçdaroğlu, bunu iyi değerlendirmeli. Kürt halkını kızdırmayın, küstürmeyin. Yanlış yapmayın.

Kurtlarla dans, Kürtlerle dansa benzemez.

"Birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır"

Siyaset satranç gibidir. Yanlış hamle yapan kaybeder. Şah-mat gibi, anlarsınız.

Benim terörist, dinci, ırkçı, faşist ayrımcı bölücülere karşı olduğumu herkes bilir. Biz Kılıçdaroğlu'nu hiçbir şey istemeden desteledik. İnandık, güvendik, pazarlık yapmadık. Üç Kuruş Siyasete Malzeme etmeye niyetimiz Yok

Her şeyin bir sabrı sınırı vardır, kimseye köle esir değiliz, birleşmenin, dayanışmanın, dostluğun bir sınırı vardır. Kimse kusura bakmasın..!"