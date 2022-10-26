HDP'den Kandil'in doktoru TTB Başkanı Fincancı'ya destek mesajı yağdı!

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'kimyasal silah' iftirasında bulunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Terör propagandası yapmak suçundan gözaltına alınan Fincancı'ya HDP'den destek mesajları geldi.

Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütünün sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın yayın organına katılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını iddia etti.

Açıklamaları büyük tepki çeken Fincancı bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını talep etti.

Terör propagandası suçundan gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Türk Tabipler Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, Terör Örgütü Propagandası Yapmak suçundan 26.10.2022 tarihinde gözaltına alınmıştır"

HDP'den destek mesajı yağdı

Fincancı'nın gözaltına alınmasının ardından Kandil'in partisi HDP'den peş peşe destek mesajları yağdı.

HDP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması iktidarın suçlarını örtbas etme telaşıdır. Şebnem Hoca Türkiye toplumunun vicdanıdır, bilimin ve meslek onurunun gereğini yerine getirmiştir. Bu saldırılarla gerçeği gizleyemez, toplumu susturamazsınız." ifadelerine yer verildi.

HDP'li Meral Danış Beştaş da paylaşımda bulunarak "Şebnem Korur Fincancı’dan 'suçlu' yaratamazsınız, yaratamayacaksınız" dedi.

HDP'li Ömer Öcalan ise şu ifadelerle Fincancı'ya destek oldu:

"Yargıya emir verilmişti. Artık tüm kamuoyunun önünde açıkça talimatlar veriliyor. Susması ve biatı istenen bir toplum yaratılıyor. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması iktidarın kurumsallaştırdığı faşizmin sonucudur."

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ise Fincancı hakkında soruşturma başlatılmasının hemen ardından, "Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı dünyaca ünlü bir adli tıp uzmanı ve saygın bir bilim insanıdır. Yıllardır hakikati cesurca haykıran bir insan hakları savunucusudur. #SebnemKorurFincancı yalnız değildir." paylaşımında bulunmuştu.