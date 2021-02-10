HDP'den 'Kadınlar için adalet' kampanyası: PKK terör örgütünün taciz ettiği kadınları yine gündeme almadılar!

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HDP Kadın Meclisi, 'Kadınlar için adalet' kampanyası başlattı. Kampanyanın tanıtım konuşmasını Ayşe Acar Başaran yaptı. AK Parti iktidarının kadın düşmanı politikalar izlediğini öne süren HDP'li Acar, PKK terör örgütü yöneticilerinin taciz ve tecavüzüne uğrayan kadınları ise gündemine almadı.

'İtirazımız var'

HDP'li Ayşe Acar Başaran şunları söyledi:

"Partimiz yaşanan adaletsizliklere karşı, 8 Şubat itibariyle başlattığı 'Herkes için adalet' kampanyasının startını verdi. Bizler de partimizin başlattığı bu kampanya kapsamında HDP Kadın Meclisi olarak bileşen kadın yapılarımızla birlikte; cinsiyetçi, militarist, kadın düşmanı politikalara karşı 'kadınlar için adalet' diyoruz. Toplumun dinamik ve direnen kesimi olan kadınları düşmanca saldırılarla susturmak isteyen iktidar, adaletin terazisinde konu kadınlar olunca her türlü tahakkümcü uygulamaları kefeye koymaktan geri durmamaktadır. Bugün bir kez daha erkek adalet değil, kadınlar için gerçek adalet demek için buradayız. Tecritle nefessiz bırakan AKP-MHP faşist blokunun kadın düşmanı politikalarına itirazımız var."

'Örgüt içindeki herkes Karayılan ve Kalkan'dan nefret ediyor'

Bugüne kadar örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan onlarca kadın terörist, PKK'nın kamplarda genç kadınlara tecavüz ettiğini anlattı. 2018 yılında teslim olan itirafçı AMED kod adlı terörist de şunları söylemişti:

"Özellikle Murat Karayılan ve Duran Kalkan'ın çocuklar ve kadınlara düşkünlüğü herkes tarafından biliniyor. Örgüt içindeki hemen herkes bu isimlerden nefret ediyor."