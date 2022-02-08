HDP'den ihraç edilen isim MHP'ye geçti!

Siyasi anlamda birbirlerine zıt olmaları nedeniyle TBMM'de sık sık karşıya gelen HDP ile MHP arasında bu sefer bambaşka bir gelişme yaşandı. Mardin'in Artuklu ilçesinde 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde HDP'den meclis üyesi seçilen Mehmet Carti'nin, HDP tarafından 'parti ilke ve prensiplerine uymadığı gerekçesiyle' 2020 yılının Eylül ayında ihraç edildikten sonra MHP'ye katıldığı öğrenildi.

Medyasocope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre HDP'nin o dönemki yazılı açıklamasında, Carti'nin seçildiği günden ihraç edildiği güne kadar meclis toplantılarına düzenli katılma konusunda eksik davrandığı, sorumluluğunu yerine getiremediği, kendisi ile görüşülmesine rağmen tutumunda ısrarcı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Artuklu'ya bağlı Ortaköy Mahallesi'nde yaşanan DEDAŞ protestoları ile birlikte Carti'nin halkın yanında durup çözüm endeksli bir duruş göstermediği belirtilerek, "Mehmet Carti'nin partimizin ilke prensiplerini esas almayan ve halkımızın kendisine verdiği sorumluluğu yerine getirmeyen davranışlarından dolayı partimiz ile olan tüm ilişiği kesilmiştir" denildi.

Mehmet Carti, HDP'den ihraç edilince iki ay kadar bağımsız meclis üyeliğini sürdürdü, ardından MHP'ye katıldı. Carti'nin MHP'ye geçmesi ile Artuklu Belediye Meclisi'nde MHP'nin de bir üyesi olmuş oldu. Mehmet Carti, Ortaköy'de yaşanan DEDAŞ protestosu sırasında Arap olduğu için HDP'li bazı meclis üyelerinin kendisine yönelik ırkçı söylemlerde bulunduğunu ve HDP'nin bu meclis üyeleri ile ilgili bir işlem yapmadığını ileri sürdü. Carti, "HDP'nin Kürtleri temsil etmediğini gördüm. Onlar benim parti ile ilişiğimi kesmeseydi ben oradan ayrılacaktım. Başka partilere başvurum olmadı. MHP'ye, devlete en yakın siyaset yapan kurum olarak gördüğüm için oraya katıldım. Benim meclis üyeliğimden istifa etmem için baskı yaptılar. İstifa etseydim yedekteki HDP'li yerime gelecekti. O gelmesin diye istifa etmedim" diye konuştu.