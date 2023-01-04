HDP'den FETÖ açıklaması! Bir kez daha ispat ettiler

HDP’nin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında FETÖ ile ilgili çok tartışılacak skandal açıklamalara imza attı.

PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP'den Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili skandal bir açıklama geldi.

FETÖ'ye terör örgütü diyemediler

HDP'nin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tartışılacak açıklamalara imza attı.

Beştaş, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişiyi şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne "cemaat" demeyi tercih ettiklerini söyledi.

"Cemaat demeyi tercih ediyoruz"

Beştaş, "Onların FETÖ dediği bizim (HDP) cemaat demeyi tercih ettiğimiz" ifadelerine yer verdi.

Daha önce de çekinmediler

Daha önce de vekilliği terör ile bağlantısı ve söylemleri nedeniyle düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Sırtımızı YPJ'ye YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

Buldan da aynı tavrı gösterdi

HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise daha önce, "Şunu ifade etmek isterim PKK bir terör örgütü değildir." ifadeleriyle HDP'nin terör ile bağını açık açık ilan etmişti.

{relation id:1719313 slug:'imamoglunun-hdpye-diyeti-dagdan-indi-ibbde-ise-girdi'}