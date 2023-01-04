  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! 'Büyükşehir belediyelerinde işten çıkarılanlar işlerine dönecek'

Eda Taşpınar'a sahip çıkan Fatih Altaylı, Diyanet'i hedef aldı

İmamoğlu’ndan işe aldığı PKK’lı terörist için skandal savunma: ‘Ot biçiyor sadece’

Maliyeti azaltmak isteyen araç sahipleri dikkat! Bunu yaparak fiyatı yüzde 75 daha düşürebilirsiniz

Mustafa Sarıgül'den akılalmaz çağrı: Gelin kaldıralım

Şehitlerin kemikleri sızlıyor! CHP'den Türk bayrağına büyük saygısızlık

Özel okul zammı belli oldu! Bakan Özer duyurdu

Ali Babacan'dan 6'lı Masa'yı karıştıracak adaylık çıkışı: En iyi şekilde yaparım

Türkiye'de bu liseden mezun olan zengin oluyor! 2 bin dolarla işbaşı yapıyorlar

Özrü kabahatinden büyük! Eda Taşpınar camideki ahlaksızlığını böyle savundu
Gündem HDP'den FETÖ açıklaması! Bir kez daha ispat ettiler
Gündem

HDP'den FETÖ açıklaması! Bir kez daha ispat ettiler

FETÖ terör örgütü hakkında açıklamalarda bulunan terör sevici HDP’nin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'tan akla ziyan bir açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 21:50:00 -
HDP'den FETÖ açıklaması! Bir kez daha ispat ettiler

HDP’nin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında FETÖ ile ilgili çok tartışılacak skandal açıklamalara imza attı.

PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP'den Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili skandal bir açıklama geldi.

FETÖ'ye terör örgütü diyemediler

HDP'nin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tartışılacak açıklamalara imza attı.

Beştaş, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişiyi şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne "cemaat" demeyi tercih ettiklerini söyledi.

"Cemaat demeyi tercih ediyoruz"

Beştaş, "Onların FETÖ dediği bizim (HDP) cemaat demeyi tercih ettiğimiz" ifadelerine yer verdi.

Daha önce de çekinmediler

Daha önce de vekilliği terör ile bağlantısı ve söylemleri nedeniyle düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Sırtımızı YPJ'ye YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleriyle büyük tepki toplamıştı.

Buldan da aynı tavrı gösterdi

HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise daha önce, "Şunu ifade etmek isterim PKK bir terör örgütü değildir." ifadeleriyle HDP'nin terör ile bağını açık açık ilan etmişti.

İmamoğlu'nun HDP'ye diyeti: Dağdan indi, İBB'de işe girdi!
İmamoğlu'nun HDP'ye diyeti: Dağdan indi, İBB'de işe girdi!

Siyaset

İmamoğlu'nun HDP'ye diyeti: Dağdan indi, İBB'de işe girdi!

HDP, Hafter'in kapısını çaldı! Saflarını belli ettiler
HDP, Hafter'in kapısını çaldı! Saflarını belli ettiler

Gündem

HDP, Hafter'in kapısını çaldı! Saflarını belli ettiler

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi HDP ve CHP tedirgin!
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi HDP ve CHP tedirgin!

Gündem

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi HDP ve CHP tedirgin!

Ağababaları da ezanı yasaklamıştı! HDP'li vekil 'Salavat hazımsızlığı'nı utanmadan Meclis'e taşıdı
Ağababaları da ezanı yasaklamıştı! HDP'li vekil 'Salavat hazımsızlığı'nı utanmadan Meclis'e taşıdı

Gündem

Ağababaları da ezanı yasaklamıştı! HDP'li vekil 'Salavat hazımsızlığı'nı utanmadan Meclis'e taşıdı

HDP’li meclis üyesinden hadsiz açıklama! 'Askeri operasyonların olmadığı...'
HDP’li meclis üyesinden hadsiz açıklama! 'Askeri operasyonların olmadığı...'

Siyaset

HDP’li meclis üyesinden hadsiz açıklama! 'Askeri operasyonların olmadığı...'

EŞİK üyelerinden HDP'li Buldan'a
EŞİK üyelerinden HDP'li Buldan'a "başörtüsü" ziyareti! "Ayrımcılık ve hak ihlali içeriyor"

Siyaset

EŞİK üyelerinden HDP'li Buldan'a "başörtüsü" ziyareti! "Ayrımcılık ve hak ihlali içeriyor"

EŞİK üyelerinden HDP'li Buldan'a
EŞİK üyelerinden HDP'li Buldan'a "başörtüsü" ziyareti! "Ayrımcılık ve hak ihlali içeriyor"

Siyaset

EŞİK üyelerinden HDP'li Buldan'a "başörtüsü" ziyareti! "Ayrımcılık ve hak ihlali içeriyor"

{relation id:1719313 slug:'imamoglunun-hdpye-diyeti-dagdan-indi-ibbde-ise-girdi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23