0553 313 94 23

HDP'den çirkin provokasyon!

Vatan Partisi Kars il binası önüne gelen HDP'li provokatörler, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atarak stant kurmak istedi. HDP'liler, Vatan Partililerle yaşanan tartışma ve kısa süreli arbededen sonra alanı terk etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 23:16

 Taha Emre ÖZDEMİR  ANKARA 

Vatan Partisi Kars il binası önünde stand açan Vatan Partililer rutin seçim çalışmalarına devam ederken, HDP'li bir grup aynı caddeye gelerek stant açmak istedi. HDP'liler ile Vatan Partililer arasında tartışma yaşandı. Bu esnada bir grup HDP'li, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atarak, Vatan Partilileri provoke etmek istedi. Yaşanan tartışma ile başlayan arbede, HDP'lilerin olay yerinden ayrılması ile kısa süre sonra son buldu.

'Akıllarını başlarına almalılar'

Vatan Partililer olayın ardından stany çalışmalarına devam ederken, parti yöneticileri yaşananlara tepki gösterdi. Olayın ardından konuşan Vatan Partisi Belediye Meclis üyesi adayı Muharrem Yerli, HDP'nin PKK ile ilişkisine vurgu yaparak, "Şantiyelerde gidip öğretmeni, işçiyi öldüreceksiniz. Sonra da bu sokaklarda yasal partiyiz diye dolaşmaya çalışacaksınız. Böyle bir şey yok" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Savaş Oruç da yaşananlara tepkisini, "PKK'nın yasal partisi HDP,'nin seçimleri Kars'ta kazanması demek, burada yeniden hendek savaşlarının yaşanması demektir. Gelmişler 'Apo'ya özgürlük' sloganları atıyorlar. Bunlara Kars halkı gereken tokadı seçimlerde vuracak" ifadeleri ile dile getirdi.

Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer, HDP'lileri provokatif eylemleri konusunda uyararak şöyle konuştu:

"Kazandıklarında ne yapacaklarını çok iyi biliyoruz. Bunun ilk hedefi olarak partimize sataşmaya başladılar. Bizim sağduyulu davranmamız onların geri gitmelerine sebep oldu. Türkiye Cumhuriyeti bu girişimlere izin vermeyecektir. Akıllarını başlarına alsınlar"

 

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 23:16
  1. Kars
  2. HDP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Emekli polis tartıştığı kişi tarafından öldürüldü
    1. Emekli polis tartıştığı kişi..
    2. Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    3. GÜNCELLEME - Fransa'da sarı yelekliler..
    4. Ümit Milliler, Arnavutluk’u 2-1 yendi
    5. Futbol: 2021 Avrupa Ümitler Futbol..
    6. Sudan'da patlama! Çok sayıda çocuk...
    7. Mustafa Cengiz’in ikinci dönemi idari..
    8. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    9. İzmir’de deniz ulaşımına olumsuz hava..
    10. Fuego yanardağı için alarm seviyesi..
    11. Uludağ Ekonomi Zirvesi sona erdi
    12. "Şasa'nın devrimi, sinemaya medeniyet..
    13. "Tank Palet Fabrikasında altın hisse,..
    14. Galatasaray Kulübünün mali kongresi
    15. İzmir’de silahlı saldırı: 1 ölü
    16. Sudan'daki patlamada 8 çocuk hayatını..
    17. İlçeyi karıştıran olayda sır perdesi..
    18. Cimbom'de deprem! Yönetim ibra edilmedi
    19. Başkan Göksu, Cemevi Mimari projesinin..
    20. HDP'den çirkin provokasyon!
    21. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve..
    22. Teröristler kutlama yaptı! Mermiler..
    23. İzmir'de yolcu vapuru seferleri iptal..
    24. İzmir'de pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü
    25. Başkentte iş yeri hırsızlarına operasyon
    26. Apartmanın giriş katında yangın çıktı..
    27. Cesedi çayda bulunan kişinin..
    28. Vali açıkladı: 500'e yakın ev depremde..
    29. Türkiye'den Somali'deki terör..
    30. İsmet Yıldırım: “İstanbul’u altı ayda..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok