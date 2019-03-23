HDP'den çirkin provokasyon!

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Vatan Partisi Kars il binası önünde stand açan Vatan Partililer rutin seçim çalışmalarına devam ederken, HDP'li bir grup aynı caddeye gelerek stant açmak istedi. HDP'liler ile Vatan Partililer arasında tartışma yaşandı. Bu esnada bir grup HDP'li, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük sloganları atarak, Vatan Partilileri provoke etmek istedi. Yaşanan tartışma ile başlayan arbede, HDP'lilerin olay yerinden ayrılması ile kısa süre sonra son buldu.

'Akıllarını başlarına almalılar'

Vatan Partililer olayın ardından stany çalışmalarına devam ederken, parti yöneticileri yaşananlara tepki gösterdi. Olayın ardından konuşan Vatan Partisi Belediye Meclis üyesi adayı Muharrem Yerli, HDP'nin PKK ile ilişkisine vurgu yaparak, "Şantiyelerde gidip öğretmeni, işçiyi öldüreceksiniz. Sonra da bu sokaklarda yasal partiyiz diye dolaşmaya çalışacaksınız. Böyle bir şey yok" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Savaş Oruç da yaşananlara tepkisini, "PKK'nın yasal partisi HDP,'nin seçimleri Kars'ta kazanması demek, burada yeniden hendek savaşlarının yaşanması demektir. Gelmişler 'Apo'ya özgürlük' sloganları atıyorlar. Bunlara Kars halkı gereken tokadı seçimlerde vuracak" ifadeleri ile dile getirdi.

Vatan Partisi Kars Belediye Başkan adayı Tuncay Mutluer, HDP'lileri provokatif eylemleri konusunda uyararak şöyle konuştu:

"Kazandıklarında ne yapacaklarını çok iyi biliyoruz. Bunun ilk hedefi olarak partimize sataşmaya başladılar. Bizim sağduyulu davranmamız onların geri gitmelerine sebep oldu. Türkiye Cumhuriyeti bu girişimlere izin vermeyecektir. Akıllarını başlarına alsınlar"