HDP'den CHP'ye 'ittifakı bozarız' tehdidi!
PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Sözcüsü Günay Kubilay, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatına ilişkin CHP'ye çağrıda bulunarak "Eğer içeride demokratik açılımdan söz ediliyorsa, eğer demokratik ittifak söz konusu olacaksa bu şekilde gerçekleştirilemez" dedi.04 Ağustos 2019 Pazar 23:18
Terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin Sözcüsü Günay Kubilay, Diyarbakır’da devam eden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında verilen arada, 31 Mart ve 23 Haziran'da ittifak yaptıkları CHP'yi tehdit etti.
MGK toplantısında alınan “Barış koridoru” kararına ilişkin CHP’nin yaptığı açıklamalara dair yöneltilen soruyu yanıtlayan Günay Kubilay, “Eğer içeride demokratik açılımdan söz ediliyorsa, eğer demokratik ittifak söz konusu olacaksa, militarist saldırgan politikalarına cevaz vererek bu gerçekleştirilemez. Bundan ısrarla kaçınmak gerek” uyarısında bulundu.
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