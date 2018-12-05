HDP'den CHP'ye 'ittifak' sinyali: Gereğini yapacağız

Hatay'ın ilçesi İskenderun'da bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin her yerinde aday çıkararak belediye meclis ve il genel meclis üyeleri listeleriyle yerel seçime gireceklerini belirtti.

Bazı istisnai durumların olabileceğinin altını çizen Temelli, "Tek başımıza belediye başkanlığını kazanamayacağımız yerlerde toplumun beklentilerine, demokrasi güçlerinin, demokrasi cephesinin, emekçilerin, kadınların beklentilerine yanıt verecek şekilde biz o doğal ittifakın gereğini yapacağız" diye konuştu.