HDP’den CHP’ye ittifak çağrısı

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

24 Haziran seçimlerinde terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi Meclis’e taşıyan CHP, yerel seçimler öncesinde de eli kanlı terör örgütünün partisiyle yakınlaştı. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, CHP’ye “Gelin birlikte yapalım, beraber yapalım” diyerek seçim öncesi ittifak çağrısı yaptı. Konuya ilişkin Akit’e konuşan siyasetçiler, CHP’ye tepki gösterdi.

ÇOK ŞAŞIRMADIK

CHP’nin PKK yandaşının yanında yer almasına tepki gösteren AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, şu değerlendirmede bulundu: “24 Haziran seçimlerinde yaptıkları gizli ittifakın açık bir delili olarak görüyorum bu konuyu. Çok şaşırmadık. Sezgin Tanrıkulu’nun PKK sevici olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Atatürk’ün kurmuş olduğu bir partinin, devletin temeline dinamit koyan bir partiyle işbirliği yapması kabul edilir bir şey değildir. Ama şimdi herkes şunu bilsin ki başta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bu gibi durumlarda ülkenin geleceğini yok edecek, birliğimizi, beraberliğimizi bozacak faaliyetlere hiçbir zaman müsaade etmeyeceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Biz tek şeye inanıyoruz; tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek millet.. CHP’nin içerisindeki PKK destekçilerini biliyoruz. Türk Milleti, büyük millettir. Çok şeyler atlattı. Bunların ittifakı çok da önemli değil.”

MİLLET CEVABI SANDIKTA VERECEKTİR

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de, şunları dile getirdi: “Zaten genel seçimlerde HDP ile CHP örtülü ittifak yaptılar. CHP, seçmenlerine el altından HDP’ye oy vermelerine dönük bir takım telkinlerde bulundu. Aksi halde HDP’nin barajı aşma şansı zaten yoktu. HDP’nin bu ülkede alacağı azami oy yüzde 6’dır. Ama CHP gizli ittifak yaparak barajı geçmesini sağladı. Şu an örtülü olan ittifakı aşikar etmeye çalışıyorlar. Millet, bu ittifaka gereken cevabı sandıklarda verecektir. On binlerce evladının canına kast etmiş bir yapının siyasi uzantısına destek verenleri unutmayacaktır. Milletimizin tarihini biliyoruz, dün Malazgirt’teydik. Türkü, Kürdü her etnik kimlikten tek millet şemsiyesi altında toplanmıştı. Dolayısıyla CHP-HDP birlikteliği bu milletten fena halde tokat yer. Bu durum CHP’yi yok hükmüne sokar.”

CHP DE İTTİFAKA SICAK BAKIYOR

“Gelin birlikte yapalım, beraber yapalım” diyen Sezai Temelli, “HDP kapılarını herkese açık tuttu, yine açık tutacak. İttifaklarımızın dayandığı temel çizgi budur. 24 Haziran’da eksik bıraktığımız işi yerel seçimlerde yapalım. Yerel seçimler bu işin ikinci turu olsun” ifadelerini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da yerel seçimlerde tüm partilerle ittifak yapılması gerektiğini belirterek HDP’ye sıcak baktığını dile getirmişti.