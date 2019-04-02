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HDP'den CHP'ye geçen Mustafa Sarıgül kazandı

2014 yerel seçimlerinde Ovacık'ta HDP'den seçime girip yarışı kaybeden Mustafa Sarıgül, 2019 seçimlerinde CHP'den aday oldu, yüzde 37 ile belediye başkanlığını kazandı.

02 Nisan 2019 Salı 12:52
HDP'den CHP'ye geçen Mustafa Sarıgül kazandı

2014 yerel seçimlerinde Mustafa Sarıgül, HDP'nin Ovacık adayı olarak seçime girmiş ve belediyeyi kaybetmişti. 2019 seçimlerine CHP'den aday olan Mustafa Sarıgül, aldığı yüzde 37,12 ile Ovacık Belediye Başkanlığı kazandı.

31 Mart seçimleri tüm Türkiye'de büyük bir heyecanla geçti. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde belediye başkanlığı için 5 aday kıyası yarıştı.

5 isim Ovacık için yarıştı

CHP'nin Adayı Mustafa Sarıgül, TKP'nin Adayı Hayati Güngören, AK Parti'nin Adayı Turhan Kılıç, HDP'nin Adayı Serpil Argın ve MHP'nin Adayı Haluk Suphi Gülkaya Ovacık seçimleri için yarıştı.

CHP'li Sarıgül ipi göğüsledi

CHP'nin Adayı Mustafa Sarıgül, 37,12 ile Ovacık Belediye Başkanlığını kazandı. TKP'nin Adayı Hayati Güngören yüzde 30,86 ile Sarıgül'ü takip etti.

2014'te HDP'den katıldı

Mustafa Sarıgül, 2014 yerel seçimlerinde daha sonrada HDP'ye dahil olan BDP'den seçime girmiş ve TKP Adayı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun arkasından ikinci olarak seçimi bitirmişti. Mustafa Sarıgül, 2014 seçimlerinde yüzde 33,37 oy almıştı.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 12:52
  1. Tunceli
  2. Ovacık
  3. Ovacık belediye başkanı
  4. Mustafa Sarıgül
  5. Hdp
  6. CHP

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