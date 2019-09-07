HDP'den acılı annelere tehdit ve taciz! Üzerlerine çöp atıp tükürdüler

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi dördüncü gününde de büyüyerek devam ediyor. HDP ise, Türkiye’de yankı uyandıran eylemleri engellemek için tehdid ve tacize başladı. HDP’liler, gece ilerleyen saatlerde eyleme katılan ailelerin üzerine pencerelerden su, kağıt parçası, çay çöpü gibi cisimler attı. Bazı HDP’liler işi daha ileri götürerek göstericilerin üzerlerine tükürdü.

"Bizimle dalga geçiyorlar"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, acılı annelere taciz dün de devam etti. HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz ve HDP İl Başkanı Zeyyat Ceylan, ailelerin partinin il binası önünden kaldırılması için polislerle görüştü. Görüşmenin ardından Aydeniz, il binasına girerken, oturma eylemi yapan ailelere Kürtçe “Merhaba, kolay gelsin sizlere” dedi. Bunun üzerine aileler, Aydeniz’e, “Hem çocuklarımızı götürüyorlar hem de bizimle dalga geçiyorlar” ifadesiyle tepkilerini dile getirdi. Yöneticilerin bazıları da “AK Parti’den aldığınız para kadar oturun. Sonra gidin AK Parti önünde oturun. Çocuklarınızı biz değil AK Parti götürdü. Onlar geri getirsin” diyerek laf attı.

"Oğlunuzu unutun"

Güvenlik kaygısı nedeniyle isminin verilmesini istemeyen bir aile ise HDP’lilerin, komşuları ile kendilerine mesaj gönderdiğini ifade etti. Aile, “HDP’yi ağzınıza almayacaksınız. Alırsanız oğlunuzu unutacaksınız” diyerek tehdit edildiklerini ifade etti. Annelerden bir diğeri ise eylemin ikinci gününde bir kişinin kendisini aradığını ve “Öğleden sonra seni alacağız” diyerek tehdit ettiğini ifade etti.

"Binadaki kadınlar bana saldırdı"

Eyleme katılan annelerden Azad Akkoyun’un annesi Remziye Akkoyun, HDP’ye en sert tepkiyi dile getiren anne oldu. En küçük çocuğu olan Azad’ın birdenbire kaybolduğunu söyleyen Akkoyun, “Benim çocuğumu kandırıp dağa götürdüler. 4 sene haber alamadık. Oğlumu Irak’a kaçırmışlar. Bize haber yolladılar para istediler. ‘Parayı getirin çocuğu alın’ dediler. Bende HDP’ye gittim. Bana hakaret, küfür ettiler. Binadaki kadınlar bana saldırdı. Elimdeki bıçağı alıp beni öldürecelerini söylediler. Şimdi de diyorlar ki, ‘Gidin AK Parti’ye, orada oturun. Onlar sizi para veriyor. Çocuklarınızı biz götürmedik’ diyorlar” dedi.

"Çocuğum buraya gelince dinden çıktı"

Oğlu Süleyman Çetinkaya’dan 30 Ağustos’tan bu yana haber alamayan ve çocuklarının HDP tarafından PKK’ya teslim edildiğini ifade eden Fevziye Çetinkaya, “HDP’den kimse bizimle konuşmuyor. Allah belalarını versin. Diyorlar ki bizim bir ilgimiz yok. Bu çocuk gece yarısı HDP binasına geliyormuş. Kepenkleri açıp binaya alıyorlarmış. Çocuğum buraya gelince artık dinden çıktı. Biz onu tanıyamıyorduk. Çocuk en son buraya gelmiş. Bu çocuk buradan nereye gitti. Bizim çocuğumuzu geri getirsinler” diye feryat etti.