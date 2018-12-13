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HDP'den açıklama: Arkadaşımızı kaybettik

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili açıklamada bulunan HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu "Şanlıurfa'dan 24 Haziran ve 1 Kasım'da milletvekili adayımız, 31 Mart yerel seçimleri için ise Bozova belediye başkan aday adayı Yusuf Yetim arkadaşımızı da kaybettik" dedi.

13 Aralık 2018 Perşembe 17:44
HDP'den açıklama: Arkadaşımızı kaybettik

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, partisinden bir grup milletvekili ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Ankara'daki tren kazasına ilişkin açıklama yaptı.

Kazanın ardından, hastaneleri ve Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'nı (BTS) ziyaret ettiklerini belirten Kerestecioğlu, kazada, partisinin 24 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde Şanlıurfa'dan milletvekili adayı, 31 Mart yerel seçimleri için ise Bozova belediye başkan aday adayı olan Yusuf Yetim'in de hayatını kaybettiğini aktardı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 17:44
  1. HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu
  2. HDP
  3. Filiz Kerestecioğlu
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  • Dalman Dalman 20 dk önce
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