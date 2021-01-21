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Siyaset HDP’de çatlak büyüyor! Ayhan Bilgen’e cevap geldi
Siyaset

HDP’de çatlak büyüyor! Ayhan Bilgen’e cevap geldi

2 Ekim'den bu yana tutuklu bulunan ve yerine kayyum atanan Kars Belediyesi Eski Eş Başkanı Ayhan Bilgen’in yeni parti kuracağı söylemlerine HDP’den cevap geldi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 16:02:00 -
HDP’de çatlak büyüyor! Ayhan Bilgen’e cevap geldi

Tutuklu bulunan Kars Belediye Eski Eş Başkanı Ayhan Bilgen'den yeni bir siyasi parti sinyali gelmişti.

Bilgen, Twitter paylaşımında, "Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir" ifadelerini kullanmıştı.

HDP’den cevap

Ayrılık sinyallerinin gündeme gelmesinden hemen sonra HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Bilgen’e cevap olarak “Türkiye'de yeni bir fikir ve tarza ihtiyaç var. Bunun düşünsel ve toplumsal zeminini oluşturmak gerekiyor. Bunun yeni bir siyasi partiye dönüşme ihtimali, göreceği ilgi ve imkanlarla ilgilidir” ifadelerini kullandı.

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