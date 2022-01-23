HDP yancısı CHP, terörün belini kıran Mehmeçiği hedef aldı! 'Mescitte namaz kılan ve zikir çeken rütbeliler var'mış!

Güvenlik güçlerinin başta terör örgütlerine yönelik yaptığı başarılı operasyonlar gerçekleştirmesi milli ve manevi değerlere düşman olan CHP, yeni bir saldırı gerçekleştirdi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın Jandarma Genel Komutanlığı’nda ‘zikir çeken rütbeliler’ ve 'dini yapılanma olduğu' iddiasına, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan cevap geldi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, açıklamaların gerçekle ilgilisi olmadığını, tamamının yalan ve iftiradan ibaret olduğunu söyledi.

Ersoy, "Kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

“Kahraman Jandarma Teşkilatımızı bu başarısından dolayı iftiralarıyla yıpratmak isteyenler...”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, açıklamalarında şu sözleri kaydetti:

“Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır sözü misali, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iddia ile Murat Bakan’ın da başka vesilelerle terörle mücadelesiyle devletine, vatanına, milletine borcunu ödeyen Kahraman Jandarma Teşkilatımızı bu başarısından dolayı iftiralarıyla yıpratmak isteyenler tarafından harekete geçirildiği görülmektedir.

“HDP’li dostları ne kadar üzülseler de Kahraman Jandarmamız vatanını savunmaya devam edecektir”

Murat Bakan gibiler ve HDP’li dostları ne kadar üzülseler de Kahraman Jandarmamız kanunlardan, milli ve manevi değerlerinden aldığı güç ve ilhamla vatanını savunmaya devam edecektir. Tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan bu ve benzeri iddialarla “Mehmetçik Ruhuyla” inançla ve kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir. Tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan bu ve benzeri iddialarla “Mehmetçik Ruhuyla” inançla ve kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir."

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan hedef gösterdi

Daha önce de Kur'an kurslarını hedef alan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki çeşitli dini yapılanmaların varlık gösterdiği ve personelleri kendi bünyelerine katmaya çalıştıkları yalanını ortaya atmıştı.

İftiralarını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Jandarma’nın en mahrem yeri harim-i ismeti olan İstihbarat Başkanlığı’nın odalarında zikir çeken rütbeliler kimlerdir?" diye sormuştu.

CHP'li Murat Bakan'ın bu hamlesinin amacının, son dönemde terör operasyonlarıyla FETÖ'nün ve PKK'nın belini kıran Jandarma'yı yıpratmak olarak değerlendirildi.