HDP ve PKK'lıların yalanı böyle ortaya çıktı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 1 kişinin ölümü, 5 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan bir kavga çıktı. Kavganı ardından ellerini ovuşturan provokatörler harekete geçti. Bazı basın yayın organları, PKK'lı teröristler ve PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin milletvekillerinin ortaya attığı ‘Türk-Kürt çatışması' söylemi, ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ile yalanlandı.

Dinar ilçesinde yaşayan vatandaşlar da bu provokatif söylemlere tepki gösterdi.

İlçede dün gece meydana gelen silahlı kavgada Ömer Arslantürk'ün (40) silahından çıkan kurşunlar, Emrah Özsaliç (28) ve Özkan Tokay'ı (21) vurdu.

Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan ve vücuduna 3 mermi isabet eden Tokay, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bacağından vurulan Emrah Özsaliç ile darp sonucu yaralanan F. Tokay (15) ile kavgaya karışan Arslantürk ailesi üyelerinden M. Arslantürk (16), Nurcan Arslatürk (35) ve E. Arslantürk (14) hastanelerde tedavi altına alındı.

Bazı sosyal medya siteleri ve basın yayın organlarında ise yaşanan kavganın Türk-Kürt kavgası gibi lanse edilmesi, Dinar ilçesi ile kent genelinde vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Olaydan sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, bazı sosyal medya platformları ile terör örgütü PKK yandaşı haber sitelerinde ‘Afyon'da Kürtlere yönelik saldırı’ başlığı altında servis edilerek provokasyona kalkışıldı. Ortaya çıkan kamera kayıtları ise iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu gözler önüne serdi.

Kavganın yaşandığı yeri gören güvenlik kamerası görüntülerinde, kavga ihbarı alınmasından yaklaşık 4 dakika sonra iki ambulans ile beraber çok sayıda polis ekibinin bölgeye geldiği ve olaya müdahale ettiği görüldü.

Kamera kayıtlarında hızlı bir şekilde yaralıları ambulansa alan sağlık görevlilerinin, yine hızlıc yaralıları hastanelere yetiştirmek için hareket ettiği, polis ekiplerinin ise olay yerine gelir gelmez hemen inceleme başlattıkları ve katil zanlısının peşine düştükleri görüldü.

“Kürt de kardeşimiz, Türk de kardeşimiz"

Olayın yaşandığı yeri gören, Kürt asıllı bir başka iş adamına ait şantiyenin satış müdürü Hasan Aslantürk ise, kavganın Dinar’da Türk-Kürt çatışması şeklinde yansıtılmasına tepki göstererek, olayın olduğu inşaatın yan komşusu olduklarını, kesinlikle Türk-Kürt diye bir sıkıntılarının olmadığını, bu olayın iki grubun aralarında geçen kavgadan olduğunu, Türk-Kürt diye bir olayları olmadığını bildirerek Kürt'ün de Türk'ün de kardeşleri olduğunu ifade etti.