HDP ve altılı masadan büyük kurnazlık! Şimdi de bu çakallığı yaptılar

Mehmet Barlas, HDP'nin kendi Cumhurbaşkanı adayı ile seçime katılma kararı almasının arkasındaki nedeni masaya yatırdı. "Bu kararın 6'lı masadan bağımsız alındığını düşünmüyorum" diyen Barlas, "HDP'nin taktik aday çıkarması aslında "Millet İttifakı HDP ile birlikte hareket ediyor" eleştirilerinden kurtulmak için alınmış bir karar" ifadelerini kullandı.

İşte Barlas'ın Sabah gazetesindeki o yazısının ilgili bölümü:

"Siyasi gündemde iki ilginç gelişme tartışma konusu oldu. Birincisi HDP'nin kendi Cumhurbaşkanı adayı ile seçime katılma kararı alması. HDP'nin bu kararı 6'lı masanın gizli ayağında bir çatlak gibi görünse de aslında mesele o kadar basit değil. Bu kararın 6'lı masadan bağımsız alındığını düşünmüyorum. HDP'nin taktik aday çıkarması aslında "Millet İttifakı HDP ile birlikte hareket ediyor" eleştirilerinden kurtulmak için alınmış bir karar. Bütün senaryo Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura bırakmak üzerine kurulmuş görünüyor. İkinci turda HDP'nin 6'lı masanın adayını destekleyeceğini söylemek sanırım sürpriz olmaz.

Peki ya bu taktik tutmazsa ve Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa ne olur? Tartışmasız 6'lı masa ve HDP büyük bir çöküş yaşar. Masanın gizli ve açık aktörleri siyaset müzesinde yerini alır. Erdoğan'ın ilk turda kazanması durumunda, 6'lı masaya tam destek veren FETÖ ve PKK terör örgütlerini daha kötü günler bekleyecek. 2023 seçimlerinin önemi her geçen gün daha da artıyor. Bunun farkında olan seçmen sayısı da giderek artıyor. Erdoğan'ın oylarındaki artış da bunun göstergesi."