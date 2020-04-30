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Aktüel

HDP Sözcüsü Günay:

"Bizler emek, barış, sağlık ve dayanışma perspektifiyle 1 Mayıs'ta her yerde olacağız"

Yeniakit Publisher
2020-04-30 12:30:42 -
HDP Sözcüsü Günay:

ANKARA (AA) - HDP Sözcüsü Ebru Günay, "Bizler emek, barış, sağlık ve dayanışma perspektifiyle 1 Mayıs'ta her yerde olacağız." dedi.

Günay, partisinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan basın toplantısında, ramazan ayının hastalığa ve yoksulluğa karşı dayanışmaya ve barışa vesile olmasını diledi.

Salgın tehdidi nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kitlesel olarak kutlamayacaklarını belirten Günay, şunları kaydetti:

"Ezilenler, işçiler ve emekçiler neredeyse biz de 1 Mayıs'ta onlarla beraber olacağız. Bizler emek, barış, sağlık ve dayanışma perspektifiyle 1 Mayıs'ta her yerde olacağız. 1 Mayıs akşamı saat 21.00'de balkonlarımızda, camlarımızda, evlerimizde kutlama yapacağız. Hep beraber 'Yaşasın 1 Mayıs' diyeceğiz."



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